Ružička: EÚ verí v poslednú šancu na zvrátenie scenáru tvrdého brexitu

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 9. apríla (TASR) - Európska únia sa stále snaží predísť scenáru", čiže odchodu Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR František Ružička po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu.Slovenský diplomat po skončení ministerských rokovaní uviedol, že stále je šanca, že sa britskej vláde podarí zvrátiť scenár, ktorý si neželá ani jedna, ani druhá strana.povedal Ružička.Zdôraznil, že v stredu v Bruseli by britská premiérka Theresa Mayová mala predložiť ďalšie informácie o jej rokovaniach s opozičnými labouristami, o ktorých budú následne rokovať premiéri a prezidenti v rámci mimoriadneho summitu o brexite.Podľa Ružičku z pohľadu záujmov Slovenska ide o tri dôležité body: zachovať jednotu EÚ; pokračovať v strategických vzťahoch s Britániou a zaistiť kontinuitu práv slovenských občanov a podnikov v Spojenom kráľovstve.Konštatoval, že brexit jednotu EÚ neohrozil, čo opäť potvrdili aj utorkové debaty ministrov. Strategické vzťahy medzi EÚ a Britániou - najlepšie pri scenári riadeného brexitu -, sú podľa neho nevyhnutné, lebo tak EÚ ako aj Spojené kráľovstvo sú hráči, ktorí by mali hrať "prvé husle" na svetovej politickej a ekonomickej scéne. Čo sa týka pobrexitovej ochrany práv občanov a podnikov, ktorí žijú a pôsobia v Británii, Ružička uviedol, že aj v tomto prípade ide o záujem oboch strán nepoškodiť tieto práva a podnikateľské prostredie a do maximálnej možnej výšky zachovať súčasný stav.Na otázku, či nevníma návrh nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, že EÚ Londýnu navrhuje maximálne päťročnú platnosť pre takzvanú írsku poistku, ako isté ohrozenie jednoty Únie, Ružička pripomenul, že ide len o jeden z mnohých možných návrhov, o ktorých sa diskutuje.zhodnotil situáciu Ružička.Írska poistka rieši colný a hraničný režim na írsko-severoírskej hranici a v podstate ochraňuje záujmy vyše štyroch miliónov občanov Írska.