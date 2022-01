Ružička má rozum a prehľad v hre, chváli ho jeho hviezdny spoluhráč s prezývkou „Johnny Hockey“

Urobil niekoľko veľkých akcií

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Calgary vyhrali iba jeden z ostatných šiestich zápasov v NHL, ale v pondelok proti hráčom St. Louis si to vynahradili aj s úrokmi. Na demontáži súpera 7:1 sa podieľal aj slovenský útočník Adam Ružička, ktorý v 37. minúte zvýšil vedenie domácich na priebežných 7:1. Pritom ako hráč štvrtého útoku celkovo neodohral ani 10 minút.Gól sa Ružičkovi podarilo streliť po ukážkovej súhre s najväčšími hviezdami Calgary Johnnym Gaudreauom a Matthewom Tkachukom, dvadsaťdvaročný slovenský center zakončil akciu na jeden dotyk do odkrytej časti bránky hostí.Pre Ružičku to bol druhý gól v šiestom zápase v drese Calgary v aktuálnej sezóne. Strelil ho len niekoľko hodín po tom, čo bol uvoľnený z tzv. taxi zostavy zápasových náhradníkov. "Vie tvoriť hru. Je to premýšľavý typ hráča, má rozum. Veľmi dobre vidí dianie na ľade a využíva svojich spoluhráčov. Aj v tomto zápase urobil niekoľko veľkých akcií," pochválila Ružičku azda najznámejšia tvár Calgary Gaudreau na webe NHL.Hráč s prezývkou "Johnny Hockey" v tejto sezóne NHL v 37 zápasoch nazbieral už 48 bodov za 16 gólov a 32 asistencií. V kanadskom bodovaní celej súťaže mu patrí deviata priečka. Gaudreau exceloval aj proti St. Louis, keď ku gólu pridal tri asistencie. Ešte lepší bol Tkachuk s piatimi asistenciami, čo je v jeho podaní kariérne maximum v jednom zápase. Druhú tretinu aj vďaka vydarenému zakončeniu Ružičku vyhrali hokejisti Calgary 4:0 a za stavu 7:1 bolo po 40 minútach predčasne hotovo."Myslím si, že sme odohrali veľmi solídnu druhú tretinu. Veľa sme v nej súperovi nedovolili. Badám malé zlepšenie v našej hre v porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi. Víťazstvo sme si kontrolovali," uviedol tréner Calgary Darryl Sutter. "Nie je jednoduché pravidelne víťaziť v NHL. My sme prišli do zápasu po sérii prehier, súper zasa po víťaznej šnúre. Možno aj preto to dopadlo presne naopak, lebo sme viac chceli ako súper," dodal Gaudreau na webe denníka Toronto Sun.