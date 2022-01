Ružička sa asistenciou podieľal na hladkom triumfe Calgary, Fehérváry nezabránil prehre Washingtonu (video)

Ružička bodoval v druhom súboji za sebou

Fehérváry skúsil dve strely na bránku

Red Wings podľahli Chicagu

Sedemnásty triumf bez prerušenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Do päťzápasového stredajšieho programu zámorskej hokejovej NHL zasiahli dvaja slovenskí hráči so striedavými úspechmi.Útočník Adam Ružička sa asistenciou podieľal na hladkom triumfe Calgary Flames 6:0 na ľade Columbusu Blue Jackets, obranca Martin Fehérváry nezabránil domácej prehre Washingtonu Capitals 1:4 so San Jose Sharks.Ružička si produktivitu v profilige zlepšil prihrávkou z vhadzovania na hokejku Erika Gudbransona, ktorý v 47. minúte zvýšil už na 5:0. Dvadsaťdvaročný slovenský center bodoval v druhom súboji za sebou, v pondelok skóroval pri triumfe Flames nad St. Louis 7:1.Za výkon v pondelkovom súboji si Ružička vyslúžil aj pochvalu od hviezdneho spoluhráča Johnnyho Gaudreaua , ktorý v ostatných šiestich zápasoch svojho tímu nazbieral 14 bodov (2+12).Flames boli v stredu dominantní a na bránku hostí vyslali neskutočných 62 striel. Hokejistom Calgary aktuálne patrí 4. priečka v tabuľke Pacifickej divízie a ôsma pozícia v hodnotení Západnej konferencie. Adam Ružička odohral v NHL zatiaľ 10 duelov a nazbieral v nich štyri body (2+2).Martin Fehérváry z Wahsingtonu v stredu absolvoval na ľade 19:12 min, nezabránil však prehre Capitals 1:4. Mladý slovenský bek sa prezentoval dvoma strelami na bránku.Až osem striel si v stredu pripísal ruský topkanonier domácich Alexander Ovečkin, no brankár hostí James Reimer za seba nepustil ani jeden z jeho pokusov.Fehérváry v tomto ročníku absolvoval za Caps už 41 stretnutia a získal v nich šesť bodov (3+3), celkovo je na jeho konte vrátane play-off už 49 štartov a 7 bodov (3+4).Streda v NHL tiež priniesla gólovú prestrelku v Detroite, domáci Red Wings v nej podľahli Chicagu Blackhawks 5:8. "Červené krídla" po prvej tretine prehrávali 0:4, v druhej však skorigovali na 3:4.Neskôr Detroit znížil aj z 3:6 na 5:6, ale Blackhawks dotiahli duel do víťazného konca.Hokejisti Colorada mali v stredu dobrý záver domáceho zápasu proti Bostonu. Ešte v 52. min prehrávali 1:3, dotiahli to však až do predĺženia a v ňom triumf Avalanche 4:3 zariadil obranca Cale Makar, pričom vyrovnanie na 3:3 prišlo 37 sekúnd pred treťou sirénou zásluhou kapitána Gabriela Landeskoga."Lavína" na svojom ľade dosiahla už sedemnásty triumf bez prerušenia, rovnakú sériu ťahali zatiaľ naposledy hráči Bostonu ešte v ročníku 1975/1976.