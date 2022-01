Bartyová v semifinále dvojhry žien sfúkla Keysovú, o jej finálovej súperke sa ešte rozhodne (video)

Bartyová mala súboj vo svojich rukách

Premiérové finále na Australian Open

O jej súperke sa ešte rozhodne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Austrálčanka Ashleigh Bartyová na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne naďalej potvrdzuje post svetovej aj nasadenej jednotky. Vo štvrtok sa prebojovala už do finále dvojhry žien, pričom na turnaji stále nestratila ešte ani set, pričom prehrala len 21 hier.Ide o famóznu bilanciu a domácu favoritku nezastavila ani nenasadená Američanka Madison Keysová, ktorá na AO neprešla ani druhýkrát v kariére cez brány semifinále. V roku 2015 ju pred finále zastavila neskoršia víťazka krajanka Serena Williamsová, vtedy tiež najvyššie nasadená hráčka.Teraz v súboji s Bartyovou to bola ešte jednoznačnejšia záležitosť, pretože Keysová na dvorci vzdorovala iba 64 minút a prehrala hladko 1:6, 3:6.Ashleigh Bartyová mala počas celého duelu jeho dianie vo svojich rukách. Bez väčších problémov si držala vlastné podanie, Američanka povolila iba dva brejkbaly a tie odvrátila.V prvom sete Austrálčanka brejkla súperku v prvej, tretej aj siedmej hre, v druhom sete jej na hladký postup stačilo vziať Keysovej podanie pri vedení 3:2. Dvojnásobná grandslamová šampiónka na postup o finále zužitkovala hneď prvý mečbal.Ashleigh Bartyová sa do finále dvojhry žien na domácom Australian Open prebojovala premiérovo. V minulosti sa do semifinále dostala v roku 2020, v rokoch 2019 a 2021 si tam zahrala vo štvrťfinále.Na svojom konte má tituly z Roland Garros 2019 a Wimbledonu 2021, najmenej sa jej zatiaľ darí na US Open, kde je jej maximom 4. kolo z rokov 2018 a 2019.Ashleigh Bartyová je prvou austrálskou ženou, ktorá sa na AO dostala do singlového finále od roku 1980, vtedy si o titul zahrala Wendy Turnbullová. Austrálčania čakajú na domácu šampiónku od roku 1978 od úspechu Chris O’Neilovej.Finálovou súperkou Bartyovej bude Američanka Danielle Collinsová alebo Poľka Iga Swiateková, ich vzájomné semifinále sa začalo po hladkej semifinálovej jazde Austrálčanky.