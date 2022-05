Ružička si v sezóne už nezahrá, „Olejári“ zdolali Calgary a postúpili do finále prvýkrát od roku 2006 (video)

McDavid vylepšil historický rekord play-off





Edmonton si zmeria sily s Coloradom









Najhorší výkon v celej sérii

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička nedostal šancu hrať v play-off sezóny 2021/2022 zámorskej NHL a už ju ani nedostane. Klub Calgary Flames nesplnil úlohu favorita v sérii "bitiek o Albertu" proti provinčnému rivalovi Edmontonu Oilers a po štvrtkovej domácej prehre 4:5 po predĺžení sa preň ročník skončil."Olejári" uspeli v semifinále Západnej konferencie 4:1 na zápasy v sérii hranej na štyri víťazstvá a postúpili do konferenčného finále prvýkrát od roku 2006. Carolina Hurricanes vo štvrtok triumfovala doma nad New Yorkom Rangers 3:1 a priblížila sa k postupu do finále Východnej konferencie, v sérii vedie 3:2 na zápasy.O postupe Edmontonu nerozhodol nikto iný ako kapitán Connor McDavid , ktorý skóroval v šiestej minúte predĺženia. Rozšíril si tak konto v tomto play-off na 26 bodov (7+19), s ktorými je lídrom produktivity. Rovnakú bilanciu má aj jeho nemecký spoluhráč Leon Draisaitl , ktorý v piatom dueli proti "plameňom" nazbieral štyri asistencie.Vylepšil tiež historický rekord play-off, keď v piatom zápase za sebou získal aspoň tri body. Dosiahol tiež métu 50 bodov už v 33 stretnutiach vyraďovacej časti. V druhej tretine štvrtkového súboja padli štyri góly v rozmedzí 71 sekúnd, čo je nový rekord NHL."Je pre nás všetkým, je naším lídrom a vzorom. Keď sme v núdzi, všetci sa spoliehajú na neho. V tomto play-off je úžasný, ale on je taký počas celej sezóny a jeho kariéry. Dochádzajú mi slová, ktorými by som ho opísal," vyzdvihol Draisaitl svojho hviezdneho spoluhráča McDavida, citoval ho oficiálny web profiligy.Edmonton sa stretne vo finále konferencie s víťazom série medzi Coloradom Avalanche St. Louis Blues, "lavína" vedie 3:2 na zápasy. Keď hrali Oilers v 3. kole play-off naposledy, prehrali až vo finále Stanleyho pohára s Carolinou."Hurikány" zvíťazili aj v siedmom domácom stretnutí v tomto play-off. Súperovi dovolili iba 17 striel na svoju bránku, najmenej vo vyraďovacích bojoch. "Každý hral dobre, na takýto výkon sme čakali. Aj predtým sme hrali dobre, ale dnes (27. mája pozn. redakcie) to bol celkovo lepší výkon. Viac sa to podobalo tomu, ako chceme hrať," povedal tréner Caroliny Rod Brind'Amour."Jazdci" z New Yorku budú musieť v sobotňajšom šiestom zápase série v Madison Square Garden odvracať postupový mečbal. Zatiaľ však v každom dueli triumfoval domáci tím. Navyše, "blueshirts" ťahajú v MSG šnúru piatich víťazstiev. "Nehrali sme svoju hru. Nechodili sme do súbojov tak často ako v predošlých zápasoch. Pre mňa to bol najhorší výkon v celej sérii, oni dnes dominovali," skonštatoval sklamaný kouč Rangers Gerard Gallant