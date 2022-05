Slováci na MS v hokeji 2022 nesklamali, Gáborík hovorí o budúcich superhviezdach a Tatar pochválil bojovnosť hráčov

Slovenskí hokejisti nazbierali skúsenosti

Gáborík hovorí o budúcich supertalentoch

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia ukončila vo štvrtok svoje účinkovanie na MS 2022 vo Fínsku, keď vo štvrťfinálovom zápase v Tampere podľahla domácim hráčom 2:4.Slováci viedli v prvej tretine nad úradujúcimi vicemajstrami sveta a olympijskými víťazmi 2:0 po góloch Adam Sýkoru Pavla Regendu , ale náskok neudržali.Na turnaji obsadia ôsme miesto, no cieľ splnili už postupom medzi najlepších osem krajín sveta. Podarilo sa im to v druhom roku za sebou, predtým naposledy v roku 2013 a vtedy ich tiež vyradili Fíni (3:4).Slováci neukončili 18 rokov trvajúcu sériu prehier proti "Suomi" na vrcholných podujatiach, no rozhodne nesklamali. S mladým mužstvom potrápili jedného z najväčších favoritov na titul."Som na chlapcov veľmi hrdý. Bojovnosť, ktorú sme ukázali na ľade, je fantastická. Fíni využili svoje skúsenosti a postúpili. To rozhodlo. Chcem vyzdvihnúť každého hráča nášho tímu za obetavosť a bojovnosť. Neboli sme ďaleko od toho, aby sme spravili niečo výnimočné. Mrzí nás, že sme nepostúpili, ale veríme, že fanúšikovia si náš zápas užili. Náš tím nazbieral skúsenosti a v nasledujúcich rokoch to chlapci môžu využívať. Verím, že o pár rokov bude mať Slovensko veľmi silný tím," povedal kapitán slovenského tímu Tomáš Tatar v priamom prenose RTVS.Útočníka New Jersey Devils zo zámorskej NHL vyhlásili za najlepšieho hráča SR na turnaji spolu s brankárom Adamom Húskom a útočníkom Jurajom Slafkovským „Tomáš Tatar veľmi pekne rozprával, že máme byť na čo hrdí. Tí chlapci tam nechali dušu a hrali, čo mohli. Fínsky tím je favorizovaný na víťaza celého turnaja, nemáme sa za čo hanbiť. Môžeme byť na chlapcov hrdí. Najmladší tím, je tam potenciál do budúcnosti. Máme budúce superhviezdy,“ povedal vo vysielaní RTVS Marián Gáborík , ktorý odkazoval na talentovaných mladíkov Slafkovského, Sýkoru či Šimona Nemca. Ďalší bývalý hráč kanadsko-americkej profiligy Boris Valábik súhlasil s hodnotením víťaza Stanleyho pohára z roku 2014 s klubom Los Angeles Kings : „So cťou, s hrdosťou a blízko k zázraku. Tento tím nikto nefavorizoval proti Fínom a napriek tomu odohral veľmi silný zápas. Tomáš Tatar povedal v rozhovore, že Fíni si stále išli svoje. Čakajú na chyby súpera. A je to taký kvalitný tím, že si na tie chyby jednoducho počká."Najproduktívnejším slovenským hráčom na turnaji v Helsinkách a Tampere bol Slafkovský s deviatimi bodmi, bol tiež najlepším nahrávačom so šiestimi asistenciami. Streleckým lídrom bol päťgólový Regenda, okrem neho ďalší štyria hráči nazbierali po šesť bodov. Aspoň jeden kanadský bod získalo 21 Slovákov.