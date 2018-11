Ružička: SR odmieta počty migrantov, ktorých by mala prijať

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 21. novembra (TASR) - Pozícia Slovenska k mechanizmu povinných kvót ostáva nezmenená. Slovensko odmieta stanovovanie počtov migrantov, ktorých by malo prijať. Pri príležitosti stretnutia s delegáciou rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie vedenou splnomocnencom pre Dublinské nariadenie Andrä Rupprechterom na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR to uviedol štátny tajomník rezortu František Ružička.V tejto súvislosti Ružička partnerovi tlmočil jednoznačnú pripravenosť Slovenska byť konštruktívnym a zodpovedným partnerom v rokovaniach.vysvetlil.Obaja partneri sa zhodli na tom, aby bol nový systém založený na zodpovednom prístupe, princípoch dobrovoľnosti a predvídateľnosti s tým, že jeho financovanie by malo byť viazané na práve prebiehajúce rokovanie o európskom viacročnom finančnom rámci. Za slovenskú stranu sa na rokovaní zúčastnili aj pracovníci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.