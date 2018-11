Z úspešných inovatívnych projektov výzvy OpenMaker je 5 zo Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 21. novembra (TASR) – Víťazné projekty zo Slovenska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie úspešné vo výzve OpenMaker predstavili v stredu počas konferencie Priemysel otvorený inováciám. Výzva je financovaná z programu Európskej únie Horizont 2020. TASR o tom informoval mediálny zástupca poradenskej spoločnosti Centire, ktorá ju manažovala na Slovensku, s tým, že zo SR to bolo päť projektov, dva z Talianska a po jednom zo Španielska a Veľkej Británie.OpenMaker bol realizovaný v štyroch krajinách Európskej únie a Slovensko sa stalo tou najúspešnejšou, a to počtom účastníkov na podujatiach, v počte podaných projektov či v počte registrácií na digitálnej platforme.uviedol mediálny zástupca.Slovensko na konferencii reprezentovali projekty Sobi (spracovanie textilného odpadu na nové výrobky v chránenej dielni), Biom (bioplastový rozložiteľný materiál), Biocultivator (domáci biokultivátor), Clay Next (dizajnové keramické nabíjačky z 3D tlačiarne) a TuLiMark (pasívna navigácia).