Ružička vymyslel peknú gólovú prihrávku, Tatar sa v NHL trápi a Chára si pripísal asistenciu (video)

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Adam Ružička začal v NHL nielen pravidelne hrávať, ale na jeho konto pribúdajú aj body. Dvadsaťdvaročný útočník sa aistenciou podieľal na víťazstve Calgary na ľade Dallasu 4:3.Zo zápasu neuplynuli ani dve minúty, keď Ružička prenikol do útočného pásma a spoza ležiaceho obrancu Joela Hanleyho poslal presnú prihrávku na Trevora Lewisa , ktorý mal pred sebou už len poloodkrytú bránku Dallasu.Na úvodný gól hostí síce domáci odpovedali do konca druhej tretiny tromi zásahmi, ale tri góly v podaní hráčov Calgary v záverečnej dvadsaťminútovke rozhodli o ich triumfe.Ružička si počas jedenásť a pol minúty na ľade pripísal aj dve strely na bránku, jeden bodyček, dve trestné minúty a plusový bod. Na vhadzovaní mal úspešnosť 29 percent. Bratislavský rodák má za sebou desať zápasov v aktuálnej sezóne NHL s bilanciou dva góly a dve asistencie, z posledných piatich duelov má gól a dve asistencie."Ružička je veľký chlap so solídnymi hokejovými zručnosťami. Dobre korčuľuje, ale mal by byť ešte agresívnejší, aby viac vyťažil zo svojej postavy. Smerom dopredu sa potrebuje zlepšiť. Trpezlivo si počkám a uvidím, čo dokáže," povedal tréner Calgary Darryl Sutter o mladom slovenskom centrovi na portáli denníka Calgary Sun.Sutterovi zverenci vyhrali päť z ostatných siedmich zápasov a v Pacifickej divízii Západnej konferencie im patrí štvrtá priečka, druhá s voľnou kartou do play-off. "Veľké víťazstvo po obrate. Vôbec prvýkrát sme otočili takýto zápas. Myslím si, že musíme vylepšiť drobnosti a odviesť lepšiu robotu počas celých 60 minút," komentoval triumf v Dallase útočník Andrew Mangiapane, ktorý strelil dvadsiaty gól v sezóne.V utorok boli v NHL v hre aj ďalší traja slovenskí hokejisti. Víťazstvá si pripísali aj obrancovia Martin Fehérváry a Zdeno Chára, so svojím tímom neuspel útočník Tomáš Tatar. Chára prispel k víťazstvu New York Islanders nad jeho bývalým zamestnávateľom z Ottawy (4:1), keď v 29. min asistoval pri víťaznom góle Olivera Wahlstroma.Nahodený puk z hokejky slovenského beka vyrazil brankár Ottawy Anton Forsberg iba pred seba a americký útočník ho bekhendom dorazil do bránky.Chára odohral osemnásť a pol minúty a okrem štvrtej asistencie v sezóne si pripísal aj dve strely na bránku, bodyček, dva bloky a plusový bod. Čoskoro 45-ročný budúci člen Siene slávy NHL zaokrúhlil počet bodov počas kariéry v NHL na 670 (207 + 463).Solídne defenzívne štatistiky predviedol aj Fehérváry pri víťazstve Washingtonu na ľade Pittsburghu 4:3 po predĺžení. Slovenský mladík odohral vyše 22 minút a bol druhý najviac vyťažený obranca svojho tímu.Do štatistík mu pribudli štyri bodyčeky, dva bloky a plusový bod. Slovákov defenzívny kolega John Carlson sa vďaka asistencii dostal na 556 bodov v kariére (124 + 432), čím sa vyrovnal útočníkovi Dalovi Hunterovi na šiestej priečke klubovej histórie Capitals.Naďalej sa nedarí Tomášovi Tatarovi ani celému tímu New Jersey. Skúsený slovenský útočník zaokrúhlil počet zápasov bez bodového zisku na desať a jeho tím doma vysoko prehral s Torontom 1:7. Tatar jedenkrát vystrelil na bránku, pripísal si aj dva bodyčeky a dva mínusové body.Prvou hviezdou sa stal útočník Toronta Mitchell Marner, autor dvoch gólov a dvoch asistencií. New Jersey prehralo ostatných šesť zápasov a inkasovalo v nich 26 gólov.