Slovensko na ZOH v Pekingu získa rovnaký počet medailí ako Česko, predpovedá Gracenote Sports

Slovensko na úrovni Fínska a Česka

Rusko o jedno zlato menej ako Nemecko

Olympiáda zahalená rúškom kontroverzie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Olympijský oheň v Pekingu sa rozhorí už v piatok 4. februára a začnú sa špecifické zimné olympijské hry v bubline. Na internete v posledných dňoch pribúdajú predpovede expertov v súvislosti s najúspešnejšími jednotlivcami, ale aj krajinami nadchádzajúcich hier.Dopadne to v Pekingu rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu? Podľa analytikov zo spoločnosti Gracenote ovládne medailovú bilanciu krajín opäť Nórsko. Opatrenia a strach športovcov pred ochorením COVID-19 im však robia vrásky na čele a mnohé sa môže zmeniť v porovnaní s predpoveďami.Nórsko by malo byť opäť na čele úspešnosti krajín na ZOH s celkovým počtom 44 medailí a z toho 21 zlatých. Táto bilancia by prekonala 39 medailí, ktoré Nórsko získalo na zimných hrách v Pjongčangu 2018.Až 28 cenných kovov by mohli Nóri získať v disciplínach bežeckého lyžovania. Slovákom v čínskej metropole predpovedajú tri medaily, z toho jednu zlatú a mali by byť na rovnakej úrovni s Fínmi či Čechmi na konci druhej desiatky najúspešnejších krajín.Nielsen-Gracenote je spoločnosť, ktorá predpovedala medailové bilancie už na niekoľkých olympijských hrách. Rovnako poskytuje rôzne analýzy športových líg po celom svete. Dáta sú vyhodnocované pomocou počítačových modelov, ktoré analyzujú všetky najnovšie výsledky súťaží v období pred olympijskými hrami v Pekingu.Hlavné mesto Číny je prvým dejiskom, kde sa konajú letné aj zimné olympijské hry. "Vzhľadom na vplyv globálnej pandémie COVID-19 predpokladáme, že Peking 2022 bude nepredvídateľnejší než za normálnych okolností,“ skonštatovala Gracenote vo svojej konečnej predpovedi.Simon Gleave, ako hlavný vedúci športových analýz pre Gracenote, uviedol, že cieľom bolo zoradiť 10 najlepších krajín v najsprávnejšom možnom poradí. "Je vysoká pravdepodobnosť, že niektorí favoriti, ktorí sú v našej top trojke, nebudú môcť súťažiť z dôvodu pozitívneho testu na COVID," dodal experti s ústredím v americkej Kalifornii.Rusko, ktoré bude opäť súťažiť pod olympijskou vlajkou známe ako ROC (Ruský olympijský výbor) by mohlo získať celkovo 30 medailí. Nemecko má vybojovať rovnako 30 medailí. Rozdiel je však v zlatých, kým Nemcom predpovedajú 11 zlatých, ROC iba 10.Víťazom pod označením ROC národná hymna v ušiach znieť nebude. Dôvodom je už dávnejšie rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu, ktorý potrestal ruský šport za dlhodobý štátom riadený doping v krajine. Všetko to rozpútala kauza zo ZOH 2014 v Soči.Ostatné krajiny v TOP 10 sú za sebou vo veľmi tesnom závese. Očakáva sa, že Spojené štáty a Kanada získajú celkovo 22 medailí. Američania by si mohli odniesť o jednu zlatú viac než Kanaďania (7) resp. (6). Poradie od šiesteho miesta je nasledovné: Švajčiarsko (6 zlatých, celkovo 21), Holandsko (8-20), Švédsko (7-19), Francúzsko (4-19) a Japonsko (3-19).Druhú desiatku predpovede najúspešnejších krajín tvoria Rakúsko s bilanciou (3-15), Čína (6-13), Taliansko (2-13), Kórejská republika (2-7), Austrália (3-4), Nový Zéland (3-3), Veľká Británia (2-3), Fínsko (1-3), Slovensko (1-3) a Česká republika (1-3).Zimné olympijské hry v Pekingu sú zahalené aj rúškom kontroverzie. "Spojené štáty s niekoľkými ďalšími krajinami odmietli vyslať do Pekingu akýchkoľvek vysokopostavených politických predstaviteľov. Jadrom sú obvinenia zo zločinov proti ľudskosti, ktoré sa zameriavajú najmä na moslimské etnické menšiny v severozápadnom regióne Sin-ťiang," informovala AP.