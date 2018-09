Ružinov pomôže rodinám prváčikov jednorazovým príspevkom 40 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 3. septembra (TASR) – Rozpočtom rodín s prváčikmi v bratislavskom Ružinove by mal aj v školskom roku 2018/2019 pomôcť jednorazový príspevok 40 eur. Nárok naň majú rodiny, ktorých deti nastúpili v aktuálnom školskom roku do prvých ročníkov základných škôl ako v Ružinove, tak i v iných mestských častiach. Podmienkou v oboch prípadoch je trvalý pobyt v Ružinove aspoň jedného rodiča dieťaťa, respektíve jeho zákonného zástupcu.priblížila ružinovská hovorkyňa Jana Pôbišová. To sa bude týkať detí zapísaných do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V prípade iných mestských častí môžu rodičia požiadať úrad osobne alebo písomne.Príspevok bude následne vyplácaný v pokladni ružinovského miestneho úradu do konca novembra. Bližšie informácie poskytuje rodičom miestny referát sociálnych služieb, a to na telefónnom čísle 02/48284285 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy jana.morgosova@ruzinov.sk.Miestny úrad v Ružinove vyplatil vlani 534 rodičom celkovo 18.690 eur.