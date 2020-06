Ružinovská poliklinika otvorila unikátne oddelenie chronickej respiračnej a intenzívnej starostlivosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) -"Viete koľko bolo na Slovensku doteraz takýchto lôžok? Štyridsať jedna. Teraz pribúda tu v Chronicare ďalších 21. Minimálne z európskeho hľadiska je to absolútne špičkové pracovisko. A bolo by dobré, keby sa našli aj iní investori, ktorí takéto niečo pomôžu vybudovať", povedal pri otvorení Prof. MUDr. Viliam Fischer, ktorý pôsobil pri výstavbe ako odborný garant. Na projekte spolupracoval s poliklinikou ako projektový manažér aj bývalý minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik.V Chronicare, ktoré odbremení najmä akútne lôžka z bratislavských nemocníc a okolia, bude pracovať 25 ľudí – lekárov a zdravotného personálu. Každé lôžko v siedmych dvojposteľových a siedmych jednoposteľových izbách je vybavené najmodernejším pľúcnym ventilátorom od slovenskej Chirany a celé vybavenie má najvyšší možný súčasný technický štandard. Lôžka majú kontinuálny monitoring vitálnych funkcií, pulznú oxymetriu, kapnometriu, EKG, monitoring ventilačných parametrov a flexibilný bronchoskop. K dispozícii je aj prenosný ultrazvuk pre diagnostiku pacienta na lôžku."Odkedy sme sem pred 15-timi rokmi ako akcionár Grafobal Group vstúpili, zmenili sme celú polikliniku, ktorá dnes patrí medzi najmodernejšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku. A Chronicare je toho potvrdením, pretože na Slovensku dnes takéto zariadenie nenájdete" povedal pri otvorení predseda predstavenstva Ružinovská poliklinika a.s. Ondrej Kadák a dodal, že projekt by sa nemohol realizovať bez podpory majiteľa Grafobal Group Ivana Kmotríka. Samotný Ivan Kmotrík už pred časom povedal, že projekt premeny bývalej jedálne na nové oddelenie, ktorý predložil manažment polikliniky schválil bez váhania. "Bratislava a okolie takéto oddelenie dlhodobo potrebovali. Som rád, že sa to podarilo", povedal Ivan Kmotrík.Informačný servis