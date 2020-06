Niektoré akvaparky, kúpaliská a plavárne neotvoria v termíne, chýbajú im pokyny z krízového štábu

Koľko návštevníkov môžu pustiť do areálu?

Ekonomicky nerentabilné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Novozaložená Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (AAKP) potrebuje niekoľko dní na otvorenie a jasné podmienky. Väčšina týchto zariadení bez presne určených hygienických podmienok podľa nej v stredu neotvorí napriek tomu, že v rámci uvoľňovania opatrení je od 3. júna možné opäť otvoriť aj všetky kúpaliská, kúpele a wellness prevádzky, ktoré budú môcť návštevníkov vpustiť aj do krytých a vnútorných priestorov."Včerajšie (pondelňajšie) oznámenie premiéra, vyplývajúce z rozhodnutia krízového štábu, je pre nás všetkých potešujúce. Avšak stále nevieme, aké hygienické opatrenia je potrebné dodržať alebo aké počty návštevníkov je možné pustiť do areálu," povedal v utorok Gabriel Somogyi z Thermalparku Dunajská Streda na stretnutí zástupcov asociácie (aktuálne má 22 členov) v Nových Zámkoch.K vyše stobodovému návrhu opatrení pre znovuotvorenie prevádzok, ktorý asociácia doručila krízovému štábu minulý týždeň, sa doteraz nikto nevyjadril. Asociácia teda očakáva, že v stredu väčšina akvaparkov, kúpalísk a plavární stále neotvorí svoje brány.Za hlavný dôvod považuje, ako oznámila aj na minulotýždňovom stretnutí s krízovým štábom, čas, ktorý je potrebný na prípravu a presné špecifikovanie hygienických opatrení."Zajtra (v stredu) väčšina kúpalísk svoje brány určite neotvorí. K otvoreniu potrebujeme presné pokyny z krízového štábu a až po zabezpečení všetkých hygienických podmienok môžeme otvoriť," upozornili členovia asociácie. Viacerí z nich stále čakajú aj na vyjadrenie, či budú akvaparky a kúpaliská spadať pod označenie zhromažďovanie osôb alebo nie."Navrhli sme, aby akvaparky a kúpaliská nespadali pod označenie zhromažďovanie osôb, nakoľko pre prevádzky, ktoré majú kapacitu päťtisíc a viac návštevníkov, by presné stanovenie počtu návštevníkov bolo ekonomicky nerentabilné," dodali členovia Asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární.Je preto podľa nich na mieste otázka, či sa počet návštevníkov bude odvíjať podľa štvorcových metrov, ako je to v prípade vnútorných prevádzok alebo podľa iných prepočtov.