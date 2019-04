Ružomberská radnica chce odstrániť čierne skládky, pomôžu aj ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Ružomberok 30. apríla (TASR) – Všetky čierne skládky v meste Ružomberok plánuje radnica do leta zlikvidovať. K očiste mestských lokalít prispejú aj obyvatelia, a to tak, že skládku odfotografujú a snímku spolu s označením miesta vložia do príspevku na facebookovej stránke mesta.povedal pre TASR hovorca primátora mesta Ružomberok Viktor Mydlo.Po ukončení nahlasovania vznikne komplexná mapa čiernych skládok. Ružomberská radnica bude následne postihnuté lokality priorizovať.priblížil hovorca.Radnica plánuje nadviazať spoluprácu s obyvateľmi aj pri samotnom odstraňovaní skládok odpadu a čistení. Osloví tiež občianske združenia v meste, aby sa v spolupráci s technickými službami zapojili do upratovania.