RVR udelila sankciu vysielateľovi TV Joj aj RTVS

Bratislava 7. mája (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na svojom utorňajšom zasadnutí finančné sankcie vysielateľovi TV Joj vo výške 16.000 eur. RVR pokutovala aj Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) vo výške 994 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.Televízia Joj dostala finančnú sankciu vo výške 16.000 eur za vysielanie programu Niečo na tej Mary je, ktorý označila nesprávne ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov. Ten však obsahoval podľa RVR vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie.uviedla RVR.Pokutu dostala takisto RTVS, ktorá odvysielala 23. septembra 2018 na Rádiu Slovensko program Spojky, v rámci ktorého zaznela pieseň Bobby Brown približne o 11.05 h. Rádio_FM zase odvysielalo v rámci programu Nu Spirit FM pieseň Kým dýcham približne o 21.37 h, pieseň 1991 približne o 21.42 h a skladbu Pow Wow približne o 21.45 h. Spomínané piesne podľa RVR naplnili kritérium nevhodnosti pre maloletých do 18 rokov.RVR takisto schválila zmenu licencie na rozhlasové vysielanie, ktoré premenovalo rádio Aligator – Classic Rock Radio na Rádio The End.