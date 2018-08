Ryanair a odborový zväz írskych pilotov Fórsa dosiahli dohodu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 23. augusta (TASR) - Vedenie leteckej spoločnosti Ryanair a odborový zväz pilotov Fórsa dosiahli dohodu. Oznámila to vo štvrtok odborová organizácia.Dohoda prichádza po 22-hodinovej schôdzi, ktorá sa začala v stredu (22.8.) ráno a skončila sa vo štvrtok o 7.30 tamojšieho času.O návrhu dohody budú teraz hlasovať členovia odborov. Zväz Fórsa v tejto súvislosti uviedol, že ho mediátor Kieran Mulvey požiadal, aby až do skončenia hlasovania neposkytol médiám žiadne komentáre.Dôvodom sporu leteckej spoločnosti s jej írskymi pilotmi boli ich presuny na jednotlivé základne aerolínií, mzdy, postup v kariére, dovolenky a ďalšie otázky.Rozdielne názory odborov a Ryanairu, a to nielen v Írsku, priniesli v auguste sériu štrajkov. Najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe museli zrušiť stovky letov pre protestné akcie pilotov v Írsku, Nemecku, Belgicku, Švédsku a Holandsku.