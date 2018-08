Ženám sa nahlasuje materská a rodičovská, mužom rodičovská dovolenka

Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 23. augusta (TASR) - Zamestnávatelia mužov starajúcich sa o dieťa nikdy neoznamujú Sociálnej poisťovni začiatok ani koniec materskej dovolenky, a to ani vtedy, ak poberajú materskú dávku. V zmysle Zákonníka práce muž nemá nárok na materskú dovolenku, tá totiž patrí výlučne žene.Preto u mužov oznamujú zamestnávatelia vždy začiatok rodičovskej dovolenky (RD). Oznámia to prostredníctvom tlačiva registračný list fyzickej osoby (RL FO) – zmena, kde uvedú dátum začiatku RD. Po ukončení poberania materského, ak otec nastúpi späť do práce, zamestnávateľ vyplní v RL FO – zmena kolónku dátum skončenia RD. Ak by pokračoval v starostlivosti o dieťa, zamestnávateľ mu ešte preruší poistenie (RLFO – prerušenie poistenia s dôvodom 6 - čerpanie rodičovskej dovolenky), a to s uvedením dňa, ktorý nasleduje po dni skončenia nároku na materské.Pri matkách zamestnávateľ oznamuje začiatok a koniec materskej dovolenky a pri pokračovaní starostlivosti o dieťa na RD rovnako ako u otca poistenie preruší. Počas poberania materského platí u oboch vylúčenie povinnosti platiť poistné (poistné sa neplatí, ale poistenie trvá), počas RD sa poistenie prerušuje.radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.