Ryanair nemá záujem o aerolínie skrachovanej kancelárie Thomas Cook

Viedeň 26. septembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair nemá záujem o prevzatie niektorej z leteckých spoločností skrachovanej cestovnej kancelárie Thomas Cook. Uviedol to vo štvrtok šéf Ryanairu Michael O'Leary. Nemecké aerolínie Condor, ako aj Ving Group, severská divízia britskej cestovnej kancelárie, uviedli, že sa obzerajú po nových vlastníkoch.povedal O'Leary na tlačovej konferencii vo Viedni. Nevylúčil však, že írska spoločnosť by mohla mať záujem o niektoré vzletové a pristávacie pozície patriace spoločnosti Thomas Cook na britských letiskách.Thomas Cook, najstaršia cestovná kancelária na svete (vznikla ešte v roku 1841), oznámila bankrot v pondelok (23. 9.) po tom, ako sa jej nepodarilo presvedčiť vládu ani súkromných veriteľov, aby jej poskytli peniaze na záchranu. V dôsledku jej krachu uviazlo v dovolenkových destináciách po celom svete zhruba 600.000 turistov, čo viedlo k najväčšej repatriácii v britskej povojnovej histórii.O'Leary sa zároveň vyjadril k blížiacemu sa odchodu Británie z Európskej únie. Predpokladá, že k brexitu bez dohody nedôjde.povedal. Ako dodal, myslí si, že sa podarí dospieť k určitej dohodeaj keď nevie, či to bude k 31. októbru alebo neskôr.