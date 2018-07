Ryanair prepravil cestujúcich na Kanárske ostrovy, ich kufre sa však na palube nenachádzali

BRATISLAVA 23. júla - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair prepravila časť cestujúcich na linke z Budapešti do Las Palmas bez ich batožiny.Dôvodom malo byť preťažené lietadlo. Na Kanárskych ostrovoch sa tak v nedeľu 15. júla ocitlo bez kufrov približne 70 až 80 cestujúcich z maďarskej metropoly.

Lietadlo bolo preťažené

Dozvedeli sa to až po prílete na miesto určenia s tým, že batožina príde asi o tri dni. Informoval o tom maďarský portál index.hu, pričom spomínaný let Ryanairu z Budapešti do Las Palmas mal hodinové meškanie pre problémy s batožinami.Podobný prípad na tej istej linke zopakovali írske aerolínie uplynulú nedeľu 22. júla, potvrdil pre portál index.hu jeden z cestujúcich. "S tým rozdielom, že teraz už v Budapešti oznámili cestujúcim, že lietadlo nevezme batožiny," uviedol index.hu.Letecká spoločnosť to cestujúcim zdôvodnila tým, že lietadlo je preťažené, a preto museli vybrať kufre z batožinového priestoru. Pasažieri dostali na výber - buď zostanú v lietadle, alebo ak im to nevyhovuje, nech vystúpia.To sa cestujúcim nepáčilo, pričom asi 50 ľudí vystúpilo z lietadla, kričali a postavili sa do cesty lietadlu. Na letisko prišli aj policajti.

Ľudia si vybrali najpotrebnejšie veci

"Nakoniec sme telefonovali s jedným cestujúcim, keď pilot oznámil, že tí, ktorým batožina zostáva v Budapešti, nemusia na ňu čakať do stredy," uviedol portál s tým, že batožina mala prísť ešte v nedeľu, najneskôr v pondelok."Ľudia skúšali rýchlo vybrať z kufrov dôležitejšie veci , ktoré budú potrebovať dovtedy, kým nepríde celý kufor na Kanárske ostrovy," napísal index.hu. Letecká spoločnosť podľa portálu o poslednom prípade nič neuviedla, ale pravdepodobne zabezpečí let na tejto linke vhodným lietadlom.