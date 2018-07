Rezort dopravy zazmluvnil z eurofondov na projekty dve miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zazmluvnilo dve miliardy eur z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Tento operačný program tak patrí podľa rezortu medzi najúspešnejšie programy z hľadiska zazmluvnenia aj čerpania európskych fondov.doplnila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. Polovica z aktuálne zazmluvnených dvoch miliárd eur smeruje podľa jej slov na slovenské diaľnice.dodal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).V OPII bolo podľa ministerstva k polovici júla zazmluvnených 88 projektov, vďaka čomu bola dosiahnutá dvojmiliardová hranica zazmluvnenia. Predstavuje je to 41,79 % alokácie.vyčíslila Ducká.Aktuálne je pritom z OPII vyčerpaných 885 miliónov eur, teda 18,51 % alokácie, čo predstavuje 45 % z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.V doprave sa s prispením fondov EÚ realizujú podľa Duckej najmä veľké, technicky náročné infraštruktúrne projekty. Doteraz Európska komisia schválila podľa jej slov štyri veľké projekty. V júli zároveň predložilo ministerstvo dopravy na schválenie ďalšie tri veľké projekty, a to výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala, úsek diaľnice D3 Čadca Bukov – Svrčinovec a projekt nákupu 25 regionálnych elektrických vlakov.konštatovala Ducká. Napríklad v Bratislavskom kraji smerujú podľa jej slov európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy.opísala hovorkyňa.V Nitrianskom a Trnavskom kraji sa investuje podľa nej predovšetkým do modernizácie ciest prvej triedy. V ďalších regiónoch Slovenska sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, modernizujú sa tiež desiatky kilometrov ciest prvej triedy.vymenovala tiež Ducká. Zároveň podľa jej slov pribudne do roku 2019 ďalších 46 regionálnych vlakov.