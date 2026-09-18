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18. septembra 2026
Rybakinová bola s víťaznou trofejou z US Open na Slovensku. Pellegrini ju privítal v Prezidentskom paláci – VIDEO
Šampiónku z New Yorku privítal kvetmi. Ruská rodáčka darovala Pellegrinimu svoju tenisovú raketu. Nechýbal tam ani jej realizačný tím. Slovenský prezident Peter Pellegrini prijal v Prezidentskom ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Šampiónku z New Yorku privítal kvetmi. Ruská rodáčka darovala Pellegrinimu svoju tenisovú raketu. Nechýbal tam ani jej realizačný tím.
Slovenský prezident Peter Pellegrini prijal v Prezidentskom paláci ženskú svetovú jednotku Jelenu Rybakinovú a osobne jej zagratuloval k víťazstvu na US Open.
"Vedeli ste, že aktuálna svetová ženská tenisová jednotka už šesť rokov žije a trénuje na Slovensku? Rybakinová síce na svetových turnajoch reprezentuje Kazachstan, no Slovensko považuje za svoj druhý domov. Zároveň sa u nás časť roka pripravuje na svoje zápasy a turnaje. Aj preto som ju rád prijal v paláci a osobne jej pogratuloval k úspechu na US Open," napísal na sociálnej sieti.
Šampiónku z New Yorku privítal kvetmi. Ruská rodáčka darovala Pellegrinimu svoju tenisovú raketu. Nechýbal tam ani jej realizačný tím.
Slová hlavy Slovenska nie sú len prázdne výmysly, ale Rybakinová naozaj trénovala v Bratislave už v časoch, keď sa jej kariéra prakticky ešte len začínala.
Z nádejnej hráčky sa vypracovala na skutočnú hviezdu svetového tenisu. Práve v krajine pod Tatrami verejne vyhlásila, že jej cieľ do budúcnosti je jasný - kraľovať z najvyššej pozície ženskému "bielemu športu".
Rybakinová od roku 2020 pravidelne trénuje na Slovensku, ktoré považuje za svoj druhý domov. Kľúčovou postavou bol uznávaný tréner Vladimír Pláteník.
Kazaška svoje tréningy praktizuje najmä v Petržalke. Vrátila sa tam aj po vypadnutí v 2. kole tohtoročného Roland Garros.
Namiesto voľna zamierila trojnásobná grandslamová šampiónka do tenisovej školy Jednotka na Prokofievovej ulici, kde pred Wimbledonom trénovala na trávnatých kurtoch.
Ako uviedla, vyhovuje jej, že Bratislava nie je príliš veľká, vládne v nej pokoj a ponúka vhodné podmienky spojené s prírodou.
Zdroj: SITA.sk - Rybakinová bola s víťaznou trofejou z US Open na Slovensku. Pellegrini ju privítal v Prezidentskom paláci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský prezident Peter Pellegrini prijal v Prezidentskom paláci ženskú svetovú jednotku Jelenu Rybakinovú a osobne jej zagratuloval k víťazstvu na US Open.
"Vedeli ste, že aktuálna svetová ženská tenisová jednotka už šesť rokov žije a trénuje na Slovensku? Rybakinová síce na svetových turnajoch reprezentuje Kazachstan, no Slovensko považuje za svoj druhý domov. Zároveň sa u nás časť roka pripravuje na svoje zápasy a turnaje. Aj preto som ju rád prijal v paláci a osobne jej pogratuloval k úspechu na US Open," napísal na sociálnej sieti.
Šampiónku z New Yorku privítal kvetmi. Ruská rodáčka darovala Pellegrinimu svoju tenisovú raketu. Nechýbal tam ani jej realizačný tím.
Druhý domov
Slová hlavy Slovenska nie sú len prázdne výmysly, ale Rybakinová naozaj trénovala v Bratislave už v časoch, keď sa jej kariéra prakticky ešte len začínala.
Z nádejnej hráčky sa vypracovala na skutočnú hviezdu svetového tenisu. Práve v krajine pod Tatrami verejne vyhlásila, že jej cieľ do budúcnosti je jasný - kraľovať z najvyššej pozície ženskému "bielemu športu".
Rybakinová od roku 2020 pravidelne trénuje na Slovensku, ktoré považuje za svoj druhý domov. Kľúčovou postavou bol uznávaný tréner Vladimír Pláteník.
Mesto jej vyhovuje
Kazaška svoje tréningy praktizuje najmä v Petržalke. Vrátila sa tam aj po vypadnutí v 2. kole tohtoročného Roland Garros.
Namiesto voľna zamierila trojnásobná grandslamová šampiónka do tenisovej školy Jednotka na Prokofievovej ulici, kde pred Wimbledonom trénovala na trávnatých kurtoch.
Ako uviedla, vyhovuje jej, že Bratislava nie je príliš veľká, vládne v nej pokoj a ponúka vhodné podmienky spojené s prírodou.
Zdroj: SITA.sk - Rybakinová bola s víťaznou trofejou z US Open na Slovensku. Pellegrini ju privítal v Prezidentskom paláci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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