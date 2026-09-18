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18. septembra 2026
Xavi Hernández má za sebou prvú nomináciu na poste trénera Holandska. Vynechal však ostrostrelca Depaya
Nový kouč Oranjes pred súbojmi Ligy národov urobil prekvapivé rozhodnutia v kádri. Nový tréner holandskej futbalovej reprezentácie Xavi Hernández vo svojej premiérovej nominácii vynechal z kádra ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Nový kouč Oranjes pred súbojmi Ligy národov urobil prekvapivé rozhodnutia v kádri.
Nový tréner holandskej futbalovej reprezentácie Xavi Hernández vo svojej premiérovej nominácii vynechal z kádra skúseného strelca Memphisa Depaya, no nechýba v ňom kapitán Virgil van Dijk.
Depay je rekordný strelec národného tímu Holandska, v ktorom absolvoval už 112 duelov a strelil v nich 55 gólov. Aktuálne pôsobí v brazílskom Corinthianse, no čelí kritike za nedostatočné výkony na nedávnych majstrovstvách sveta.
Depay za Holandsko skóroval zatiaľ naposledy ešte v novembri 2025 v boji o svetový šampionát. Výkonnostné problémy, zranenia i pokles formy viedli k jeho neúčasti v kádri, ktorý Xavi zverejnil pred súbojmi Ligy národov. Na Holanďanov čakajú postupne duely doma proti Nemecku, v Srbsku, Grécku a opäť doma proti Srbsku.
V nominácii chýbajú aj veterán Wout Weghorst či zranený Frenkie de Jong z FC Barcelona. Van Dijk, ktoré účasť v nacennejšom drese bola neistá po sklamaní na MS, sa do tímu vrátil. Xavi tiež pozval do reprezentácie debutanta Rubena van Bommela, syna legendárneho Marka van Bommela.
Z 26 hráčov v nominácii až polovica pôsobí v anglickej Premier League, z domácej Eredivisie sú to len traja futbalisti. Po viac než dvoch rokoch sa do tímu vráti aj Joey Veerman z Borussie Dortmund.
Xavi Hernández sa zaviazal vrátiť ofenzívny a atraktívny štýl hry, ktorý je pre holandskú reprezentáciu typický, s cieľom zlepšiť výsledky tímu. Na poste trénera nahradil Ronalda Koemana a stal sa prvým zahraničným trénerom Oranjes od roku 1978. Kontrakt podpísal na štyri roky.
Zdroj: SITA.sk - Xavi Hernández má za sebou prvú nomináciu na poste trénera Holandska. Vynechal však ostrostrelca Depaya © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový tréner holandskej futbalovej reprezentácie Xavi Hernández vo svojej premiérovej nominácii vynechal z kádra skúseného strelca Memphisa Depaya, no nechýba v ňom kapitán Virgil van Dijk.
Depay je rekordný strelec národného tímu Holandska, v ktorom absolvoval už 112 duelov a strelil v nich 55 gólov. Aktuálne pôsobí v brazílskom Corinthianse, no čelí kritike za nedostatočné výkony na nedávnych majstrovstvách sveta.
Depay za Holandsko skóroval zatiaľ naposledy ešte v novembri 2025 v boji o svetový šampionát. Výkonnostné problémy, zranenia i pokles formy viedli k jeho neúčasti v kádri, ktorý Xavi zverejnil pred súbojmi Ligy národov. Na Holanďanov čakajú postupne duely doma proti Nemecku, v Srbsku, Grécku a opäť doma proti Srbsku.
V nominácii chýbajú aj veterán Wout Weghorst či zranený Frenkie de Jong z FC Barcelona. Van Dijk, ktoré účasť v nacennejšom drese bola neistá po sklamaní na MS, sa do tímu vrátil. Xavi tiež pozval do reprezentácie debutanta Rubena van Bommela, syna legendárneho Marka van Bommela.
Z 26 hráčov v nominácii až polovica pôsobí v anglickej Premier League, z domácej Eredivisie sú to len traja futbalisti. Po viac než dvoch rokoch sa do tímu vráti aj Joey Veerman z Borussie Dortmund.
Xavi Hernández sa zaviazal vrátiť ofenzívny a atraktívny štýl hry, ktorý je pre holandskú reprezentáciu typický, s cieľom zlepšiť výsledky tímu. Na poste trénera nahradil Ronalda Koemana a stal sa prvým zahraničným trénerom Oranjes od roku 1978. Kontrakt podpísal na štyri roky.
Zdroj: SITA.sk - Xavi Hernández má za sebou prvú nomináciu na poste trénera Holandska. Vynechal však ostrostrelca Depaya © SITA Všetky práva vyhradené.
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