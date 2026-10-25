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 24hod.sk    Šport

25. októbra 2026

Rybakinová nedala Fernandezovej šancu. Tenistka s tréningovou bázou na Slovensku získala štvrtý titul sezóny


Tagy: WTA Tour

Víťazstvom si výrazne upevnila pozíciu v boji o koncoročné prvenstvo v rebríčku WTA. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová triumfovala na turnaji



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rybakina_rg19_ 4 _ 48199109407 scaled e1792928551400 676x487 25.10.2026 (SITA.sk) - Víťazstvom si výrazne upevnila pozíciu v boji o koncoročné prvenstvo v rebríčku WTA.


Kazašská tenistka Jelena Rybakinová triumfovala na turnaji WTA v čínskom Ning-po a úspešne obhájila minuloročný titul. Svetová jednotka a najvyššie nasadená hráčka zdolala v nedeľňajšom finále dvojhry Kanaďanku Leylah Fernandezovú hladko 6:2, 6:2 za 73 minút.

Dvadsaťsedemročná Rybakinová získala štvrtý titul v tejto sezóne a celkovo pätnásty na okruhu WTA. Úradujúca šampiónka Australian Open a US Open sa víťazstvom zároveň výrazne priblížila k zakončeniu roka na čele svetového rebríčka.

Výnimočné druhé víťazstvo


„Ďakujem vám všetkým za úžasnú atmosféru. Každý deň je fantastické hrať pred vami. Dodáva mi to veľa motivácie a energie pokračovať ďalej,“ povedala moskovská rodáčka reprezentujúca Kazachstan počas slávnostného ceremoniálu.

„Druhé víťazstvo na tomto turnaji je pre mňa výnimočné. Je to skutočne špeciálne miesto,“ dodala hráčka, ktorý už viac ako šesť rokov žije a trénuje na Slovensku.

Fernandezová sa pod tlakom dopúšťala chýb


Rybakinová od úvodu finále dominovala. V prvom sete prelomila podanie súperky a následne si udržala vlastný servis aj vďaka presnému obojručnému bekhendu krížom cez kurt, čím sa dostala do vedenia 4:2.

Tridsiata hráčka svetového rebríčka Fernandezová sa pod tlakom dopúšťala chýb. Po ďalšom stratenom podaní prehrávala 2:5 a Rybakinová následne uzavrela prvý set čistou hrou za menej než 40 minút.

Podobný priebeh malo aj druhé dejstvo. Kazašská reprezentantka získala brejk na 2:1 a vo štvrtej hre odvrátila dva brejkbaly. Tým definitívne otupila odpor kanadskej súperky, ktorá sa usilovala o druhý turnajový triumf v priebehu dvoch mesiacov. Rybakinová potom opäť uspela na príjme, zvýšila na 5:2 a pri vlastnom podaní premenila hneď prvý mečbal razantným forhendom.

Pre svetovú jednotku má triumf v Ning-po osobitný význam aj preto, že začiatkom októbra musela pre zranenie chodidla vynechať turnaj vo Wu-chane. Návrat na kurty však zvládla bez zaváhania a potvrdila výbornú formu pred záverom sezóny.


Zdroj: SITA.sk - Rybakinová nedala Fernandezovej šancu. Tenistka s tréningovou bázou na Slovensku získala štvrtý titul sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WTA Tour
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