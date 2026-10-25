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 24hod.sk    Šport

25. októbra 2026

Bratia Žampovci nepostúpili do 2. kola obrovského slalomu v Söldene, vedie Braathen



Andreas Žampa obsadil v úvodnom kole 52. miesto, jeho brat Adam skončil na 63. priečke. Najrýchlejší bol Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen, ktorý má pred druhým kolom náskok 24 stotín ...



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milan_cortina_olympics_alpine_skiing_80411 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - Andreas Žampa obsadil v úvodnom kole 52. miesto, jeho brat Adam skončil na 63. priečke. Najrýchlejší bol Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen, ktorý má pred druhým kolom náskok 24 stotín sekundy.


Slovenskí reprezentanti Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do druhého kola nedeľňajšieho obrovského slalomu mužov v rakúskom Söldene, ktorým sa začala mužská časť Svetového pohára v alpskom lyžovaní v sezóne 2026/2027. Andreas Žampa so štartovým číslom 50 dosiahol čas 55,09 sekundy a obsadil 52. miesto so stratou 2,69 sekundy na lídra.

Jeho starší brat Adam, ktorý vyrazil na trať s číslom 67, skončil na 63. priečke časom 56,24 sekundy a za najrýchlejším pretekárom zaostal o 3,84 sekundy. Do druhého kola postúpilo 30 najlepších lyžiarov.

Na čele poradia po prvom kole je Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen, ktorý zvládol trať na ľadovci Rettenbach za 52,40 sekundy. Pred druhým Švajčiarom Loïcom Meillardom má náskok 24 stotín sekundy, tretí je domáci Rakúšan Stefan Brennsteiner so stratou 49 stotín. Štvrté miesto patrí ďalšiemu Švajčiarovi Marcovi Odermattovi (+0,55 s), piaty je Nór Atle Lie McGrath (+0,64 s).

Na štartovej listine úvodného kola figurovalo 69 pretekárov. Sölden tradične otvára sezónu Svetového pohára obrovskými slalomami žien a mužov. V sobotňajších ženských pretekoch sa po 1008 dňoch vrátila do elitného seriálu Slovenka Petra Vlhová, ktorá obsadila 23. miesto. Víťazkou sa stala Američanka Paula Moltzanová. O víťazovi mužského obrovského slalomu rozhodne nedeľňajšie druhé kolo so začiatkom o 13.00 h.



Zdroj: SITA.sk - Bratia Žampovci nepostúpili do 2. kola obrovského slalomu v Söldene, vedie Braathen © SITA Všetky práva vyhradené.

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