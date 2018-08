Rybáriková prehrala v 2. kole turnaja WTA v New Havene s Makarovovou

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - 2. kolo:



Jekaterina Makarovová (Rus.) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 2:6, 6:3, 6:3



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 22. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková prehrala v 2. kole dvojhry na turnaji WTA v New Haven s Ruskou Jekaterinou Makarovovou.Dvadsaťdeväťročná Slovenka vyhrala úvodný set hladko 6:2. Druhé dejstvo prerušil za stavu 1:3 na niekoľko desiatok minút dážď.Po návrate na dvorec nedokázala Rybáriková nadviazať na svoj výkon z úvodu a prehrala 3:6. V rozhodujúcom sete viedla Ruska 5:3 a opäť sa chvíľu nehralo pre nepriaznivé počasie.Po návrate na kurt už Makarovová doviedla duel do víťazného konca a rozhodujúci set vyhrala 6:3.