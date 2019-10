Rybníček: Niektoré kompetencie by mali zo štátu prejsť na regióny

Richard Rybníček, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 25. októbra (TASR) - Riadiace veci a hospodárske politiky by sa mali z vlády a štátu preniesť na územia a regióny. Štát by mal riešiť hlavne bezpečnosť, spravodlivosť, prokuratúru a justíciu. Povedal to prezident Únie miest a obcí (ÚMO) SR Richard Rybníček po konferencii Budúcnosť regionálnej územnej správy na Slovensku.hovorí Rybníček. Ďalej tvrdí, že momentálne to funguje tak, že poslanci v parlamente urobia nejaké rozhodnutie a v mestách a obciachmyslí si Rybníček. Ako príklad spomenul novelu zákona o sociálnych službách, ktorá bude mať podľa neho nevyčísliteľné dosahy na mestá, Spomenul aj novoprijatý zákon o detských ihriskách, ktorý "síce znie dobre a únia ho víta", ale mestá nemali čas sa zorientovať v tom, čo všetko bude zákon obsahovať.skonštatoval prezident únie, ktorý vidí problémy aj v rozpočte pre regióny.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) hovorí, že problém financovania sa netýka len samospráv, ale aj vyšších územných celkov a štátnej správy.uviedla Saková. Ďalej povedala, že by sa mali zaviesť opatrenia, ktoré sa budú týkať šetrenia v niektorých oblastiach a kapitálových a mzdových výdavkov.Rybníček chcel využiť konferenciu aj na to, aby poslancov vyzval na to, aby sa po voľbách v roku 2020 začali zaoberať zmenou správy štátu. Únia miest a obcí chce v januári na mimoriadnom sneme predložiť návrhy reformy verejnej správy.