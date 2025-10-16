Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. októbra 2025

Rybníček už nebude kandidovať za primátora Trenčína. Je čas urobiť krok späť, priznáva


Tagy: Komunálne voľby Primátor Trenčína

Primátor Trenčína Richard Rybníček nebude kandidovať v najbližších komunálnych voľbách. Uviedol to v statuse na sociálnej sieti, v rámci toho, že oznámil spustenie ...



Zdieľať
rybnicek 676x438 16.10.2025 (SITA.sk) - Primátor Trenčína Richard Rybníček nebude kandidovať v najbližších komunálnych voľbách. Uviedol to v statuse na sociálnej sieti, v rámci toho, že oznámil spustenie svojho podcastu.


Myšlienku naň nosím v sebe už roky, no až teraz prišiel ten správny moment," napísal s tým, že jedným z dôvodov je aj to, že sa rozhodol nekandidovať v najbližších komunálnych voľbách, ktoré by sa mali konať na jeseň v roku 2026.

Politika nemá byť živnosť


Primátor tiež uviedol, že po 16 rokoch vo funkcii (primátorom Trenčína je od roku 2010 - pozn. SITA) cíti, že je čas urobiť krok späť, oddýchnuť si a dať priestor novým ľuďom.

Politika totiž nemá byť živnosť, ale služba," podotkol. Rybníček napísal, že vedenie mesta pre neho vždy bolo viac než len práca, bolo to osobné poslanie.

Trenčín dnes stojí pevne na nohách


Nadväzoval som aj na odkaz svojho otca, ktorý bol v Trenčíne známy a vážený. Pokora a úcta k mestu boli tým, čo ma po celé roky hnalo vpred. Trenčín dnes stojí pevne na nohách, má silnú komunitu a veľký potenciál. A ja som sa rozhodol podeliť sa s vami o svoje skúsenosti a pohľad na krajinu, ktorá podľa mňa potrebuje silnú a funkčnú komunálnu politiku," uviedol.

Dodal, že ako človek Novembra ’89 žije vo viere v slobodu, demokraciu a našu príslušnosť k civilizovanému západnému svetu. „Dnes mi záleží na tom, aby tieto hodnoty nezanikli," uzavrel.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Podľa informácií na webe mesta Trenčín vyštudoval Rybníček žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil a pôsobí ako súkromný podnikateľ v oblasti médií. V minulosti zastával niekoľko rokov aj post riaditeľa verejnoprávnej Slovenskej televízie, krátko šéfoval aj súkromnej TV JOJ. Je prezidentom Únie miest Slovenska.




Zdroj: SITA.sk - Rybníček už nebude kandidovať za primátora Trenčína. Je čas urobiť krok späť, priznáva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Primátor Trenčína
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinské drony zasiahli ruskú rafinériu pri Volge
<< predchádzajúci článok
Dobrovodský: Záver Benátskej komisie potvrdzuje, že zákon o mimovládnych organizáciách je protiústavný

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 