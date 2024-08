Rýchla jazda motocyklistu sa skončila tragicky, o život prišiel jeho len 17-ročný spolujazdec 

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.8.2024 (SITA.sk) - Tragicky sa skončila nedeľňajšia jazda motocyklistu v Lučenci. Ako informovala banskobystrická polícia na sociálnej sieti, 51-ročný vodič na motocykli Suzuki pravdepodobne dôsledkom rýchlej jazdy, v smere od priehrady Ľadovo do centra Lučenca, dostal šmyk a spolu so 17-ročným spolujazdcom spadli na vozovku.Spolujazdec pri nehode utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Vodič bol vo vážnom stave prevezený do nemocnice.„Na zistenie alkoholu či iných omamných látok v organizme vodiča bol nariadený odber krvi. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy,“ dodala polícia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.