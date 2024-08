Koalícia už musí vyriešiť post šéfa parlamentu, povedal Pellegrini a rypol si aj do Čaputovej (video)

Do zvolenia nového predsedu parlamentu zasahovať nebude

26.8.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini a poverený predseda Národnej rady SR Hlas-SD ) v pondelok diskutovali o nadchádzajúcej septembrovej riadnej parlamentnej schôdzi a ďalších politických otázkach. Prezident tvrdí, že sa informoval o programe schôdze a poverenému predsedovi tlmočil svoj postoj k potenciálnym politickým súbojom v parlamente.„Pre mňa je dôležité, aby bola zachovaná funkčnosť Národnej rady SR, a preto som veľmi rád, že poverený predseda ma uistil, že za akýchkoľvek scenárov budúceho politického vývoja a súbojov medzi opozíciou a koalíciou existujú spôsoby, ako zachovať funkčnosť a chod zákonodarného zboru,“ uviedol Pellegrini na tlačovej besede po stretnutí.Okrem toho diskutovali aj o personálnych otázkach, keďže parlament a niektoré parlamentné výbory nemajú zvoleného predsedu.„Prichádza čas, keď treba definitívne rozhodnúť problém so zvolením nového predsedu Národnej rady SR. Ak je politické napätie, treba hľadať rozuzlenie problému a neodkladať ho na neurčito, pretože to neprospieva stabilite, a myslím si, že vládna koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie,“ uviedol Pellegrini a dodal, že do procesu zvolenia nového predsedu parlamentu nebude zasahovať, ani naznačovať, ako by mal vyzerať výsledok.V nie poslednom rade prezident apeluje aj na poslancov parlamentu, aby sa politická diskusia v národnej rade vrátila k podstate veci, a aby diskutovali o skutočných problémoch či prijímali zákony, ktoré budú riešiť skutočné problémy ľudí na Slovensku.„Vnímam, že počas posledných týždňov sme boli svedkami banálnych problémov a vytvárania atmosféry riešenia zásadných vecí. Žiaľ, musím vám povedať veľmi jasne, že SR má pred sebou závažnejšie problémy v oblasti hospodárstva, ekonomiky, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva,“ myslí si prezident. Avizoval, že do konca tohto roka chce v pléne Národnej rady SR vystúpiť so správou o stave Slovenskej republiky.Súčasne informoval, že v utorok o 14:00 sa v prezidentskom paláci stretne s predsedom vlády Robertom Ficom Smer-SD ). Následne sa uskutočnia stretnutia s predsedami koaličných a neskôr aj opozičných strán či niektorými ministrami. Podľa prezidentových slov nie je účelom týchto stretnutí zasahovanie do fungovania a právomocí parlamentu či vlády.Pellegrini dodal, že by sa rád vrátil k tradícii pravidelných stretnutí medzi tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, pretože u jeho predchodkyne Zuzany Čaputovej podľa jeho slov táto tradícia absentovala.Septembrová schôdza Národnej rady SR by mala odštartovať 10. septembra. Poverený predseda parlamentu Peter Žiga informoval, že program schôdze bude pozostávať z približne 120 bodov, ktoré by mal parlament prerokovať.„Súčasťou programu budú aj personálne veci, teda otázka voľby sudcu ústavného súdu, členov Súdnej rady Ústavu pamäti národa , pretože sa tieto otázky v minulosti nepodarilo vyriešiť,“ povedal Žiga. Prezidenta informoval aj o tom, že voľbu predsedu parlamentu by mohli prerokovať na tohtotýždňovej koaličnej rade.