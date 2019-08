Rycroft:Brexit bez dohody bude katastrofou pre potravinársky priemysel

Ilustračné foto. Foto:TASR/AP Foto:TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. augusta (TASR) - Neriadený odchod z Európskej únie (EÚ) bez dohody by bol katastrofálny pre britský potravinársky priemysel. Mohol by totiž viesť k vážnemu prerušeniu dodávok, ktoré môže trvať týždne alebo aj mesiace. Upozornil na to v stredu Tim Rycroft, výkonný riaditeľ britského združenia výrobcov potravín a nápojov.povedal pre BBC Radio.“ dodal.Britský priemysel výroby potravín preto vyzval vládu, aby v prípade brexitu bez dohody upustila od niektorých aspektov zákona o hospodárskej súťaži, čo by dodávateľom a maloobchodníkom umožnilo koordinovať dodávky potravín po celej krajine.Združenie pre BBC uviedlo, že opakovane požiadalo ministrov, aby mu objasnili, ako má toto odvetvie priemyslu reagovať, ak Británia opustí Európsku úniu 31. októbra bez dohody, čo by mohlo narušiť dovoz čerstvých potravín.vyhlásil Rycroft.