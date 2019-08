Pre bratislavských rezidentov má v nízkoemisných zónach platiť výnimka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - V Bratislave budú vznikať nízkoemisné zóny ako nástroj na obmedzenie znečistenia ovzdušia z dopravy. Kde presne takéto zóny budú, majú určovať jednotlivé mestské časti. Staré Mesto podotýka, že rezidenti a vozidlá pre ťažko zdravotne postihnutých by mali mať výnimku a povolený vjazd aj s autom, ktoré emisné štandardy nespĺňa. Výnimku by mohli dostať aj podnikatelia.Mestská časť tvrdí, že zriadením nízkoemisných zón sa má zabrániť vjazdu a hlavne prejazdu vozidlám, ktoré nespĺňajú zákonné emisné štandardy. Zriaďovanie nízkoemisných zón je podľa Starého Mesta žiaduce hlavne v obytných zónach s komunikáciami tretej a štvrtej triedy, tak aby bola vždy zachovaná obchádzková trasa po komunikáciách prvej a druhej triedy.povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Z jej iniciatívy zmenili v júni bratislavskí mestskí poslanci štatút hlavného mesta tak, aby tieto kompetencie prešli z hlavného mesta na jednotlivé mestské časti. Do prijatia zmeny totiž nebolo vykonateľné zriadenie zón, pretože mesto má v správe cesty prvej a druhej triedy a tie by mali slúžiť ako obchádzkové trasy nízkoemisných zón.tvrdí Aufrichtová.Špecifiká nízkoemisných zón, napríklad vjazd áut využívaných ako pracovný nástroj na zásobovanie či podnikanie, ešte nie sú podľa Starého Mesta presne zadefinované.vysvetľuje staromestská samospráva. Zriadeniu samotných zón bude predchádzať štúdia územia, naplánovanie obchádzkových trás s následným vytvorením projektov organizácie dopravy. V Starom Meste je tento proces aktuálne v štádiu prípravy vstupných dát.Možnosť zriaďovať nízkoemisné zóny má každé mesto na Slovensku od roku 2016 prenesením legislatívy Európskej únie. V Bratislave je situácia špecifická, nakoľko sa mesto skladá zo 17 mestských častí, ktoré majú v správe komunikácie tretej a štvrtej triedy, na ktorých je vhodné zriaďovať nízkoemisné zóny.