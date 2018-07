Rytieri na Devíne prinášajú na hrad obdobie renesancie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Bratislavský hrad Devín prenesie svojich návštevníkov opäť do čias renesancie. V sobotu sa tu totiž koná už tretíkrát v tomto roku podujatie Rytieri na Devíne. Nechýbajú rytierske turnaje, ľudové a remeselné tance, koncerty dobovej hudby.Bojachtiví muži a ženy predvedú veselú verbovačku, zaznie historická renesančná hudba, pripravené sú ukážky ľudových a dvorných renesančných tancov. Hrdinovia protitureckých bojov zaspomínajú na tých, ktorí počas viac ako 150 rokov bránili naše územia pred inváziou tureckých vojsk. V renesančnom Rytierskom turnaji zasa zabojujú štyria rytieri so svojimio priazeň publika v skúškach šikovnosti, ale aj stretoch v rytierskom klaní s drevcami. Chýbať nebude ani ceremoniál so šermom.približujú organizátori. Pripravená je zároveň historická čajovňa a remeselné stánky. "Upozorňujeme našich návštevníkov, že v areáli hradu Devín platí zákaz vstupu so psom, nevzťahuje sa na vodiacich psov," podotýkajú organizátori.Rytieri na Devíne sa na hrad tento rok ešte vrátia. A to v období stredoveku 4. augusta a v renesancii 1. septembra.