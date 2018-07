Nemecká akciová burza zostala v pluse napriek hektickému týždňu

Kľúčový nemecký index Dax. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) - So začiatkom zverejňovania správ o výsledkoch amerických firiem v uplynulom štvrťroku sa v nasledujúcom týždni pozornosť investorov znovu viac presunie z politiky na ne. V dôsledku efektu vyplývajúcom z americkej daňovej reformy očakávajú experti nadpriemerne dobré výsledky, a teda aj rast cien akcií.Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy, v piatok (6.7.) vzrástol o 0,26 % na 12.496,17 bodu. Za celý hektický týždeň tak zostal v pluse 1,5 %.Dax by sa mal ďalej konsolidovať v prípade, ak prezident Donald Trump prejaví pripravenosť rokovať o vzájomných clách nielen s EÚ, ale aj s Čínou. To očakáva investičný analytik Frank Klumpp z nemeckej krajinskej banky LBBW. Ak k tomu dôjde, potom by sa mohol Dax, ktorý v polovici júna oslabil za pár dní o vyše 500 bodov, znovu priblížiť k nedávnej vysokej úrovni.V nasledujúcom týždni sa očakáva len málo silných globálnych správ o vývoji konjunktúry, ktoré by mohli viesť k rastu burzových indexov. Bude zverejnená len informácia o stave európskej priemyselnej výroby za máj a správa o vývoji spotrebiteľských cien v USA. Experti nemeckej Postbank očakávajú, že po slabom výkone odvetvia vlani v máji, by teraz mali byť výsledky priemyslu za predminulý mesiaci podstatne silnejšie.V Spojených štátoch sa pozornosť investorov sústredí na štvrťročné správy veľkobánk ako JPMorgan, Citigroup a Wells Fargo. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa bude informovať o svojom hospodárení v apríli až júni, a to isté urobí aj prevádzkovateľ letísk Fraport.