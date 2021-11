Rytmus a Sheen klipom Cheers zvalcovali scénu a zverejnili aj exkluzívne video zo zákulisia

Režisérom klipu je talentovaný Jan Strach

Produkcia trvala približne dva až tri týždne

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dnešná produkcia videoklipov býva extrémne náročná a vyčarovať skutočne dobrý klip nie je žiadna malina. Ak sa však spoja mimoriadne úspešní interpreti s tímom profíkov, výsledok môže vyraziť dych.Skvelou ukážkou dobre odvedenej prácičky je videoklip k piesni Cheers, od dvoch asi najznámejších raperov v Česku a na Slovensku – Rytmusa a Viktora Sheena.Skvelý song s hlbokou ideou dostal unikátne vizuálne prevedenie, ktoré zatiaľ nemá v Čechách a na Slovensku obdobu. Pieseň tak zaznamenala už za pár dní od zverejnenia obrovský ohlas.Počiatky spolupráce slovenského „kinga“ Patrika (Rytmusa) Vrbovského s českým talentom Viktorom Sheenom siahajú k piesni Neviditelnej od Kontrafakt-u. Tým sa všetko len začalo.„Spolupráca s Viktorom je spontánna vec. Máš istú úroveň interpretov a je len otázkou času, kedy sa im skrížia cesty. Keď mi asi pred rokom a pol Viktor poslal rozrobené demo k Cheers, vedel som, že to musíme urobiť. Skladba zrela rok v šuplíku, ale dnes sa obaja tešíme, že je tu,“ povedal Rytmus, ktorý popri samotnej piesni neskrýva spokojnosť aj s jej obrazovým stvárnením: „Natočil som veľa klipov, ale tento patrí k mojim najprofesionálnejším. Posúva hranicu. Patrí vďaka Viktorovi, Honzovi Strachovi a chlapcom zo ZIZZY, že mohlo vzniknúť toto vizuálne dielo.“Režisérom klipu je talentovaný Jan Strach, pre ktorého bol videoklip k Cheers doposiaľ najväčšou výzvou. K spolupráci ho oslovil práve Rytmus a ohlas k výslednému klipu prekonal jeho vlastné očakávania: „Cheers nemá obdoby za posledných pár rokov. Vďaka finančnej podpore od ZIZZY sme mohli dať dokopy najmodernejšie technológie s najlepšími ľuďmi z branže. Vzniklo dielo, ktoré tu ostane ešte dlho.“„Klip Cheers je vysoko inovatívny a pieseň zdôrazňuje potrebu kapitálu v dnešnom svete. ZIZZY je práve o inováciách, ktoré vytvárajú kapitál. To je jasné spojenie. Sme radi, že sme pomohli pozdvihnúť česko-slovenskú rapovú scénu na vyššiu úroveň,“ povedal Peter Béreš, CEO ZIZZY GROUP, sponzora klipu.Klip mal pôvodne vyzerať úplne inak. Prvotný námet mal zobraziť šedivý svet, ktorému unikajú interpreti prenasledovaní ľuďmi v maskách.Produkcia trvala približne dva až tri týždne. Najnáročnejšie však bolo samotné dvojdňové natáčanie, počas ktorého jedna zo smien trvala 25 hodín. „Interpreti boli absolútni profesionáli. Bez komentárov a sťažností s nami vydržali až do konca,“ zhodnotil Rytmusa a Sheena Strach.Pri natáčaní klipu bola použitá najmodernejšia technológia. Efektné prelety kamery nad autom Viktora či zábery Rytmusa pri chráme sv. Barbory v Prahe, sú dielom zariadenia tzv. “Russian Arm“. Pri natáčaní scény s jedálenským stolom bolo použité veľké robotické rameno, tzv. “Motion control“.Pri záberoch Viktora pod mostom na Streleckom ostrove v Prahe, bol zase využitý rad špeciálnych žeriavov a koľajníc. Tieto technológie dodávajú klipu potrebný efekt.