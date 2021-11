Vydražili tamburínu, ktorú Oasis použili pri nahrávaní hitu Wonderwall

Tamburína použitá pri nahrávaní albumu britskej britpopovej skupiny Oasis "(What's the Story) Morning Glory?" sa v aukcii predala za sedemnásobok odhadovanej sumy.





Spevák tejto formácie Liam Gallagher použil zmienený hudobný nástroj v piesňach "Wonderwall" a "Champagne Supernova". Po nahrávaní platne v grófstve Monmouthshire v roku 1995 sa tamburíny zbavil.Album "(What's the Story) Morning Glory?" definoval britpopovú éru a predalo sa z neho viac než 22 miliónov kópií. Hudobný nástroj dal do dražby Nick Brine, ktorý bol počas nahrávania albumu jedným zo zvukových technikov.Tamburína sa podľa tlačovej agentúry AFP predala za 3600 libier. "Na konci nahrávania bola veľmi otlčená a mala sa vyhodiť, ja som ju však zachránil," uviedol Brine.Tamburínu zakúpil v dražbe záujemca, ktorý chcel využiť túto príležitosť "na nadobudnutie kúska histórie britského rocku."Predmetná platňa bola na udeľovaní cien Brit Awards zvolená za najlepší album uplynulých 30 rokov, pričom skladba "Wonderwall" dosiahla na streamovacej webovej stránke Spotify ako prvá pieseň z 90. rokov jednu miliardu prehratí."Táto nahrávka znamená pre mnohých ľudí veľa, zmenila životy mnohým. Sumarizuje celú jednu éru a predstavuje podstatu toho, o čom bola vtedy celá hudba," uviedol Brine, ktorý spolupracoval aj s Coldplay, The Stone Roses či Bruceom Springsteenom.