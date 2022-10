Rytmus má nový job! Bude robiť announcera MMA zápasov v klietke!

Legenda hip-hopovej scény, ktorej učaroval svet bojových umení, tentoraz vojde do MMA klietky! V polohe announcera bude sprevádzať fanúšikov zápasmi na FABRIQ MMA. Ako mu to pôjde, zistíte už 5.11. na galavečeri v Mestskej športovej hale Trnave. Bojovať budú profesionáli aj amatéri. Nenechajte si to ujsť!

Patrik „Rytmus“ Vrbovský už dávno objavil čaro bojových športov a teraz sa rozhodol pomôcť začínajúcim fighterom. Spolu s Attilom Véghom im ponúkajú možnosť zbierať skúsenosti v organizácii FABRIQ MMA. Galavečer tejto organizácie bude skvelou šou pre fanúšikov a tiež príležitosťou užiť si zápasy tých najlepších bojovníkov a objaviť nové talenty. Rytmus si navyše vyskúša celkom inú polohu ako doteraz. Nebude ani bojovať, ani rapovať.

„Fabriq MMA je moje dieťa a tak aj toto rozhodnutie, že budem announcerom, vzniklo spontánne a logicky. Chcem priložiť ruku k dielu a už môžem povedať, že mikrofón, obecenstvo, fighteri a adrenalín patria do môjho sveta. Chcem byť najlepší! Myslím, že prejav a hlas na to mám, plánujem to robiť tak, ako to robia moji obľúbenci. Myslím si, že mám na to dostatočnú školu, viem, ako chytiť mikrofón, dať dobrý prejav a hrať sa s emóciami. Neočakávam ani, že budem mať trému. Budem perfektne pripravený. Dôležité je, že viem do čoho idem, nebudem hodený do vody, mám predstavu, ako má vyzerať charakter,“ vraví Patrik „Rytmus“ Vrbovský.

Hlavným cieľom FABRIQ MMA je vytvoriť priestor pre talentovaných mladých bojovníkov, ktorí to majú namierené do OKTAGON-u a iných svetových organizácií, ale zatiaľ nemajú dostatok skúseností.

„Naša organizácia bude zameraná na amatérov, ktorí sú naozaj šikovní a majú za sebou veľa zápasov. Ide o to, aby sme im pomohli nastaviť vyšší cieľ, aby sa stále netočili len medzi amatérmi,“ vysvetlil Attila Végh.

Galavečer však bude zmesou zápasov veľkých fighterských mien a nováčikov. 5.11. sa v Trnave fanúšikovia môžu tešiť aj na súboj Gábora Borárosa, Braňa Zuzáka či Michala Plesníka. Lístky si môžete kúpiť v sieti ticketportal.sk (https://www.ticketportal.sk/event/FABRIQ-MMA?ID_partner=60)