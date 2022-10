Slovan prišiel v odvete s Bazilejom o dvojgólový náskok a v Európskej konferenčnej lige si doma pripísal opäť remízu (foto)

Skóre otvorili hostia

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava vo svojom štvrtom zápase H-skupiny Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 remizoval so švajčiarskym FC Bazilej na Tehelnom poli 3:3, i keď viedol už 3:1."Belasí" získali bod aj v druhom domácom stretnutí, dokopy majú na konte päť bodov a zostali na treťom mieste v tabuľke za sedembodovým Bazilejom a šesťbodovým FK Pjunik Jerevan z Arménska, štvrtý je litovský FK Žalgiris Vilnius s jedným bodom. Pjunik hrá na pôde Žalgirisu od 21.00 h.Hráči Slovana boli v prvej polhodine aktívnejší, ale ako prví skórovali hostia. V 29. min Abuena vo vlastnej šestnástke fauloval Finka a rozhodca odpískal pokutový kop pre Bazilej. Darian Males prekonal Chovana a poslal švajčiarsky tím do vedenia 1:0.V nadstavenom čase prvého polčasu si Kucka vypýtal faul Millara v šestnástke súpera a vybojoval penaltu pre Slovan. Vladimír Weiss ml. sa z bieleho bodu nepomýlil a vyrovnal stav na 1:1.Krátko po zmene strán Slovan udrel druhýkrát, v 49. min Juraj Kucka po rohovom kope Čakvetadzeho hlavou pokoril hosťujúceho brankára Salviho a domáci viedli 2:1. O štyri minúty neskôr Barseghjan prihrávkou za obranu vysunul Aleksandara Čavriča a ten zvýšil náskok Slovana na 3:1.Hráči Bazileja zvýšili aktivitu a v 66. minúte strelil kontaktný gól na 2:3 Andy Diouf, jeho strelu zvnútra šestnástky zblokoval Kankava, ale na dorážku hlavou už Chovan nedosiahol. V 72. minúte sa Bazileju podarilo vyrovnať stav, po prihrávke Langa pred bránku sa zblízka presadil Andi Zaqiri."Bol to skvelý futbal aj pre divákov. Boli sme bližšie k víťazstvu, viedli sme 3:1. Mali sme to v strede lepšie udržať a nepúšťať súpera do vertikál. Urobili sme dve pozičné chyby a dostali sme z toho dva góly. Musíme vyzdvihnúť aj kvalitu súpera, ale hrali sme výborne. Ďakujem hráčom za skvelý a oduševnený výkon. Boli sme bližšie k víťazstvu, škoda toho, ale bod nás drží nad vodou a ideme ďalej," povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st. v priamom prenose RTVS Šport."Čakali sme ťažký zápas, čo sa potvrdilo. Myslím si, že sme začali dobre, aj keď sme ako prví inkasovali. Potom sme vyrovnali z penalty a cez polčas sme si povedali, že chceme ísť za víťazstvom. Začiatok druhého polčasu sme mali výborný, strelili sme dva góly a je veľká škoda, že sme to neudržali. Keď proti takému kvalitnému súperovi vediete a máte fantastických divákov na svojej strane, tak je škoda, keď sa vám nepodarí zvíťaziť. Samozrejme, súper má veľkú kvalitu, ktorú aj potvrdil. Zomkli sa a vyrovnali stav. Po našom treťom góle sme možno trochu prestali hrať. Všetko však máme vo svojich rukách a pevne verím, že o prvé alebo druhé miesto v skupine sa ešte pobijeme," uviedol Vladimír Weiss ml. "Po prvom góle sme sa zdvihli a začali sme hrať. Vytvorili sme si šance, dali sme ďalšie góly a mali sme tri body na dosah. Hlúpymi chybami sme sa o ne sami pripravili, nechali sme im veľa priestoru. Vedeli sme, že budú na nás lepšie pripravení, že majú kvalitu a že neprišli iba brániť. Mohli sme viesť skupinu, ale ešte nič nie je stratené, stále na nás čakajú dva zápasy," skonštatoval Čavrič ŠK Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.