|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
S akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine musí súhlasiť Európa, vyhlásil Merz
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že Európa musí súhlasiť s akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine. „Je pre nás ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že Európa musí súhlasiť s akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine.
„Je pre nás dôležité, že pre Ukrajinu nemôže existovať žiadny mierový plán, ak nedáme súhlas s otázkami, ktoré ovplyvňujú európske záujmy a európsku suverenitu,“ povedal Merz novinárom v angolskom hlavnom meste Luanda, kam prišiel na samit európskych a afrických lídrov.
Ženevské rokovania o ukončení vojny na Ukrajine Nemecko v pondelok privítalo. „Veľmi pozitívne vnímame, že sa konečne opäť dosahuje pokrok a vítame skutočnosť, že sa veci posúvajú vpred,“ povedal novinárom v Berlíne hovorca vlády Sebastian Hille.
Britský premiér Keir Starmer tiež privítal „významný pokrok“ počas víkendových rokovaní o mieri na Ukrajine. „Premiér samozrejme víta významný pokrok dosiahnutý na včerajších stretnutiach medzi USA a Ukrajinou v Ženeve,“ povedal Starmerov hovorca a dodal, že „existuje niekoľko nevyriešených otázok“, o ktorých sa bude diskutovať v „najbližších dňoch a týždňoch“.
Zdroj: SITA.sk - S akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine musí súhlasiť Európa, vyhlásil Merz © SITA Všetky práva vyhradené.
„Je pre nás dôležité, že pre Ukrajinu nemôže existovať žiadny mierový plán, ak nedáme súhlas s otázkami, ktoré ovplyvňujú európske záujmy a európsku suverenitu,“ povedal Merz novinárom v angolskom hlavnom meste Luanda, kam prišiel na samit európskych a afrických lídrov.
Ženevské rokovania o ukončení vojny na Ukrajine Nemecko v pondelok privítalo. „Veľmi pozitívne vnímame, že sa konečne opäť dosahuje pokrok a vítame skutočnosť, že sa veci posúvajú vpred,“ povedal novinárom v Berlíne hovorca vlády Sebastian Hille.
Britský premiér Keir Starmer tiež privítal „významný pokrok“ počas víkendových rokovaní o mieri na Ukrajine. „Premiér samozrejme víta významný pokrok dosiahnutý na včerajších stretnutiach medzi USA a Ukrajinou v Ženeve,“ povedal Starmerov hovorca a dodal, že „existuje niekoľko nevyriešených otázok“, o ktorých sa bude diskutovať v „najbližších dňoch a týždňoch“.
Zdroj: SITA.sk - S akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine musí súhlasiť Európa, vyhlásil Merz © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok sa stretol s rakúskym ministrom vnútra Karnerom, diskutovali o viacerých témach – VIDEO
Šutaj Eštok sa stretol s rakúskym ministrom vnútra Karnerom, diskutovali o viacerých témach – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vyberte si správne!
Vyberte si správne!