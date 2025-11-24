Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 Zo zahraničia

24. novembra 2025

S akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine musí súhlasiť Európa, vyhlásil Merz


Tagy: Mierové rokovania Vojna na Ukrajine

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že Európa musí súhlasiť s akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine. „Je pre nás ...



germany_sweden_09618 2 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že Európa musí súhlasiť s akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine.


„Je pre nás dôležité, že pre Ukrajinu nemôže existovať žiadny mierový plán, ak nedáme súhlas s otázkami, ktoré ovplyvňujú európske záujmy a európsku suverenitu,“ povedal Merz novinárom v angolskom hlavnom meste Luanda, kam prišiel na samit európskych a afrických lídrov.

Ženevské rokovania o ukončení vojny na Ukrajine Nemecko v pondelok privítalo. „Veľmi pozitívne vnímame, že sa konečne opäť dosahuje pokrok a vítame skutočnosť, že sa veci posúvajú vpred,“ povedal novinárom v Berlíne hovorca vlády Sebastian Hille.

Britský premiér Keir Starmer tiež privítal „významný pokrok“ počas víkendových rokovaní o mieri na Ukrajine. „Premiér samozrejme víta významný pokrok dosiahnutý na včerajších stretnutiach medzi USA a Ukrajinou v Ženeve,“ povedal Starmerov hovorca a dodal, že „existuje niekoľko nevyriešených otázok“, o ktorých sa bude diskutovať v „najbližších dňoch a týždňoch“.


Zdroj: SITA.sk - S akýmkoľvek plánom na ukončenie vojny na Ukrajine musí súhlasiť Európa, vyhlásil Merz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
