Pondelok 24.11.2025
24. novembra 2025
Šutaj Eštok sa stretol s rakúskym ministrom vnútra Karnerom, diskutovali o viacerých témach – VIDEO
Už nestačí chrániť len hraničné priechody, chrániť treba celé hranice. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa na tom ...
24.11.2025 (SITA.sk) - Už nestačí chrániť len hraničné priechody, chrániť treba celé hranice. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa na tom zhodol s rakúskym ministrom vnútra Gerhardom Karnerom.
Ministri sa stretli na hraničnom priechode medzi Slovenskom a Rakúskom, kde spoločne slúžia slovenskí aj rakúski policajti. Ministri diskutovali o viacerých témach, tými hlavnými boli nelegálna migrácia, migračný pakt či radikalizácia spoločnosti.
„Zhodli sme sa na tom, že bezpečnostná situácia, v akej sa nachádza Slovensko, Rakúsko, ale aj celá Európa, je iná než pred tromi rokmi, keď sa cez balkánsku trasu dostali na Slovensko a aj do Rakúska desiatky tisíc nelegálnych migrantov ročne," povedal Šutaj Eštok a pripomenul, že v roku 2023 to bolo viac ako 50-tisíc nelegálnych migrantov. Boj proti nelegálnej migrácií je podľa ministra Šutaja Eštoka úspešný. Treba však podľa neho reagovať aj na zmeny situácie.
„Preto sme sa zhodli aj na zmene prístupu k ochrane hraníc, ktorý musíme denne prehodnocovať. Zhodli sme sa na tom, že v týchto časoch už nie je potrebné chrániť hranicu primárne na hraničných priechodoch, ale že sa musíme baviť o ochrane celého územia a väčšej oblasti v rámci hraníc, a to najmä v kontexte toho, že množstvo Slovákov, ale aj Rakúšanov, prechádza denno-denne medzi touto hranicou," dodal Šutaj Eštok.
Minister súčasne pripomenul obdobie pandémie COVID-19, keď boli hranice zatvorené a robilo to veľké komplikácie najmä takzvaným pendlerom, ktorí denne dochádzali cez hranice do práce. S rakúskym ministrom preto diskutovali o tom, akým spôsobom nastaviť efektívny systém kontroly hraníc.Témou bol aj pakt o nelegálnej migrácii, ktorý bude aj témou decembrovej rady ministrov v Bruseli.
„Zhodli sme na tom, že falošná solidarita je tým najhorším, čo môže tento pakt priniesť, pretože falošná solidarita by znamenala automatickú pozvánku pre všetkých pašerákov, ktorí sem prinášajú nielen nelegálnych migrantov, ale aj zbrane, muníciu či drogy. Tomuto musíme zabrániť," zdôraznil Šutaj Eštok.
Slovensko má podľa jeho slov inú pozíciu voči paktu ako Rakúsko, no obe krajiny sa zhodujú v potrebe silnejšej ochrany vonkajších hraníc schengenu, v prístupe k prehodnoteniu readmisií a návratov, a tiež v tom, že je potrebná spolupráca s tretími krajinami. „Migrácia nie je iba problémom Rakúska a Slovenska, ale celej Európy a sveta," doplnil minister.
Témou rokovania bola aj bezpečnostná situácia v krajinách a radikalizácia spoločnosti, keďže obe krajiny zaznamenali tragické incidenty na školách.
„Vítam rozhodnutie, ktoré prijalo Rakúsko, a to obmedzenie napríklad sociálnych sieti pre deti do 14 rokov. Je to odvážny krok, ktorý Rakúsko prijalo, ale ak sa chceme baviť o deradikalizácii spoločnosti, tak je to dobrá inšpirácia, ktorou by sme mohli ísť," dodal Šutaj Eštok.
Rakúsky minister rovnako súhlasí s potrebou ochrany celých hraníc, nielen hraničných priechodov. Podotkol však, že boj proti nelegálnej migrácii je na dobrej ceste. Na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee, na ktorom sa ministri stretli, nezaznamenali za posledný týždeň žiadne zadržanie nelegálnych migrantov.
Ak ide o tému migračného paktu, rovnako je podľa Karnera potrebné odkloniť sa od propagovanej falošnej solidarity, a tiež od kvót. Je podľa neho potrebné vypracovať a predstaviť nové riešenia.
Dôležitá je podľa neho v tomto zmysle ochrana vonkajších hraníc, a tiež to, aby sa celé azylové konania presunuli mimo hranice EÚ, najlepšie do tretích krajín a krajín, odkiaľ migranti prichádzajú.
„Je potrebné si uvedomiť, že readmisia už funguje, priamo do Sýrie alebo do Afganistanu, a v tomto musíme pokračovať," uzavrel rakúsky minister vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok sa stretol s rakúskym ministrom vnútra Karnerom, diskutovali o viacerých témach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
