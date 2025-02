S angličtinou sú na tom Slováci lepšie než v minulosti, je však čo zlepšovať

Máme ešte čo robiť, aby sme sa priblížili krajinám s veľmi vysokou úrovňou odbornosti anglického jazyka. Problémom stále ostáva schopnosť spontánnej komunikácie. Čo s tým?

Oproti roku 2022 sme si pohoršili, predbehli nás Poliaci aj Maďari

Podľa najnovších výsledkov prieskumu EF English Proficiency Index 2024, ktorý realizuje medzinárodne pôsobiaca vzdelávacia organizácia EF Education First, je Slovensko na 18. mieste v úrovni angličtiny. To nás zaraďuje do druhej najlepšej skupiny – krajinám s vysokou úrovňou odbornosti. Oproti roku 2022, kedy sme boli na dovtedy najlepšom 15. mieste, je to však pokles o tri miesta.

Z krajín V4 nás predbehlo Poľsko na 15. a Maďarsko na 17. mieste. Najlepšie sú na tom so znalosťou anglického jazyka dlhodobo Holanďania. Z našich susedov najviac zaostáva Česko, ktoré je až na 25. mieste.

V čom je háčik a prečo sa nevieme dostať vyššie? Mladšia generácia už bežne ovláda angličtinu na komunikačnej úrovni, no stále existujú oblasti, kde je priestor na zlepšenie. Problémom zostáva napríklad aktívne používanie jazyka v praxi – hoci mnohí rozumejú písanému či hovorenému textu, pri spontánnej konverzácii majú obavy z chýb a nedostatočnej slovnej zásoby.

Rovnako by bolo užitočné viac sa sústrediť na výslovnosť a plynulosť prejavu, keďže slovenskí študenti sa často spoliehajú na preklad z materinského jazyka namiesto prirodzeného osvojovania anglickej štruktúry. Zišlo by sa nám teda posilniť výučbu angličtiny už na základných školách, podporovať jazykové kurzy pre dospelých a motivovať občanov k aktívnemu používaniu jazyka v každodennom živote.

Tradičná forma výučby s lektorom má veľký význam

Hoci moderné technológie a samoštúdium prostredníctvom aplikácií či online kurzov ponúkajú pohodlné možnosti učenia sa angličtiny, tradičné jazykové kurzy s kvalifikovaným lektorom by sme nemali zanedbávať. Osobný kontakt s lektorom – či už s native spíkrom, alebo skúseným slovenským učiteľom – poskytuje nenahraditeľnú spätnú väzbu, ktorá pomáha zdokonaľovať výslovnosť, gramatickú presnosť aj schopnosť prirodzene reagovať v konverzácii.

Navyše, učenie sa v skupine podporuje interakciu, motiváciu a odstraňuje strach z rozprávania, čo je častý problém Slovákov pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Preto je, najmä v začiatkoch, najlepšie spoľahnúť sa na certifikovanú jazykovú školu. Takou je bratislavská jazyková škola Volis Academy, ktorá pôsobí už 15 rokov a ponúka veľmi efektívnu a svetoznámu výučbu angličtiny pomocou Callanovej metódy. Pri tej vás lektor vedie priamo k premýšľaniu v cudzom jazyku a spontánnej schopnosti správne reagovať v angličtine. Je to podobný princíp, ako keby ste sa ocitli v anglicky hovoriacej krajine a boli nútení rozprávať sa s domácimi bez možnosti využiť preklad od tretej osoby.

Tradičné kurzy tiež umožňujú individuálny prístup a prispôsobenie výučby konkrétnym potrebám študenta, čo je pri samostatnom učení náročnejšie dosiahnuť. Jazyková škola Volis Academy preto ponúka aj online kurzy cudzieho jazyka, nemusíte sa teda hodiny zúčastniť osobne. Dnes je výučba cez Skype, Teams či iné aplikácie úplnou samozrejmosťou a tak ušetríte čas na cestu. Navyše, tieto kurzy môžu využiť okrem ľudí žijúcich priamo v hlavnom meste aj všetci ostatní. Ďalšou možnosťou sú aj individuálne kurzy, ak sa vám lepšie sústredí mimo skupiny.

Kombinácia moderných metód so živou výučbou by mala zostať kľúčovou súčasťou jazykového vzdelávania na Slovensku. Profesionálni lektori v jazykovej škole Volis Academy vás budú viesť a vytvoria základ vášho vzdelávania, aby ste sa čo najskôr naučili dobre konverzovať. Ideálne je doplniť tieto kurzy o jazykové aplikácie, sledovanie filmov a čítanie kníh v angličtine. Tak, aby ste boli každý deň v kontakte s cudzím jazykom.

Zdroj foto: ABCreative / stock.adobe.com