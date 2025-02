V lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici chcú zmodernizovať sedačkovú lanovku, projekt si vyžaduje isté zmeny

Plánovaná investícia

Zmena údolnej stanice

Nová generácia

18.2.2025 (SITA.sk) - V lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách naďalej plánujú zmodernizovať súčasnú sedačkovú lanovú dráhu v lokalite Čučoriedky. Nahradiť ju má odpojiteľná šesťsedačková lanovka s ochrannými bublinami. Vyplýva to zo zmeny navrhovanej činnosti, ktorú spoločnosť Tatry mountain resorts predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámerom je modernizácia technologického zariadenia a zmena umiestnenia.Súčasná sedačková lanová dráha bola postavená v roku 2008. Pozostáva zo štvormiestnych fixných sedačiek, bez ochrany prepravovaných osôb pred poveternostnými podmienkami. Prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk avizoval zámer vymeniť lanovku ešte pred piatimi rokmi spolu s plánom obnoviť lyžiarske stredisko v lokalite Jamy.V rámci zámeru vtedy spomínal rovnako posun umiestnenia vrcholovej aj údolnej stanice danej lanovej dráhy. V tom čase predstavovala plánovaná investícia týkajúca sa lanovej dráhy sedem miliónov eur. V rámci aktuálnej zmeny navrhovanej činnosti investor sumu neuvádza.„Navrhovaná zmena spočíva vo výmene technológie lanovej dráhy a inštalovaní odpojiteľných šesťmiestnych sedačiek s bublinou. Výmena technológie rovnako umožní zvesenie sedačiek v mimosezónnych mesiacoch,“ píše sa v súčasnom predloženom zámere.Nová technológia si podľa neho vyžaduje v rámci zmeny posun údolnej stanice. Trasa navrhovanej lanovej dráhy síce bude podľa spoločnosti kopírovať terajšiu, nebude však končiť v súčasnej údolnej stanici, ale pokračovať v priamej línii ďalších približne 530 metrov nižšie, kde je navrhované nové umiestnenie údolnej stanice s garážovaním vozňov. Jej koridor zasiahne podľa zámeru v minimálnej miere aj do nového územia.„Navrhované umiestnenie údolnej stanice je v novom území, mimo zjazdovej trate. Preto je súčasťou navrhovaných zmien aj úprava plochy zjazdovej trate č. 2 Štart východ, ktorá umožní dojazd lyžiarov k údolnej stanici,“ uvádza sa v zverejnenom dokumente. Investor zároveň plánuje vybudovať malú čistiareň odpadových vôd i spevnené prístupové cesty k staniciam novej lanovej dráhy.Celý proces výstavby by mal byť realizovaný v časovom horizonte dvoch rokov. „Nová generácia lanovej dráhy obsahuje 205 noviniek, 31 inovácií a 14 patentov zahŕňajúcich napríklad lepší prístup, širšie vozne jednoduchšiu údržbu,“ píše sa ďalej v zámere.Celkovo bude v koridore lanovky umiestnených 14 nosných stĺpov. V celej trase bude medzi podperami inštalované prídavné lanko, na ktorom budú umiestnené špeciálne reflexné prvky pre predídenie kolízie dopravných lán s vtáctvom, takzvané odkloňovače letu vtákov.