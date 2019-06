S demonštrantmi nemá zmysel vyjednávať, odmietol výzvu Babiš

Na archívnej snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš (ANO) vo štvrtok rázne odmietol výzvu predsedu koaličnej ČSSD Jana Hamáčka, aby rokoval so zástupcami spolku Milion chvilek pro demokracii, ktorý organizuje protivládne demonštrácie na námestiach. Babiš portálu Novinky.cz povedal, že rokovať s demonštrantmi nemá zmysel, lebo nepočúvajú jeho argumenty a uverili lžiam, ktoré sa neustále opakujú.Hamáček vyzval Babiša na stretnutie s demonštrantmi po rokovaní politického grémia ČSSD v Poslaneckej snemovni.Babiš dodal, že v dolnej komore parlamentu sa v máji konal okrúhly stôl na tému záruky nezávislosti štátneho zastupiteľstva (prokuratúry).vysvetlil Babiš. Na mysli mal projekt neziskových organizácií, ktoré chcú presadiť protikorupčné opatrenia a zlepšiť fungovanie štátnych inštitúcií.nahneval sa Babiš.Hamáček svoju výzvu predniesol pred novinármi na štvrtkovom tlačovom brífingu v Poslaneckej snemovni. Povedal, že ČSSD vníma vážnosť situácie.uviedol. Podľa neho je vhodné, aby sa Babiš zišiel s organizátormi demonštrácií a aby spolu komunikovali. Nikto nechce, aby situácia v spoločnosti eskalovala, upozornil Hamáček.Predstavitelia iniciatívy Milion chvilek pro demokracii už Babiša na rokovanie vyzvali, ale ten to dosiaľ odmietal.Minář povedal, že ak premiér takú masu ľudí zľahčuje, tak sa im vysmieva.vyhlásil ešte koncom mája Minář, pripomenuli Novinky.cz.Na poslednej demonštrácii na pražskom Václavskom námestí v utorok 4. júna sa podľa odhadov zúčastnilo 120.000 ľudí, ktorí žiadali demisiu premiéra aj ministerky spravodlivosti Marie Benešovej. Babiš najprv reagoval slovami, že ho to nezaujíma a že ľudia vlastne chodia na koncerty, keď je vonku pekne. Neskôr sa za tieto výroky ospravedlnil.