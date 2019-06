V Múzeu židovskej kultúry priblížia osobnosť šachového génia R. Rétiho

Na snímke exponáty výstavy Richard Réti - šachový génius v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu židovskej kultúry v Bratislave 6. júna 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 6. júna (TASR) - Nielen pre priaznivcov kráľovskej hry pripravili v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave výstavu nazvanú Richard Réti - šachový génius. Inštalovali ju pri príležitosti 130. výročia narodenia a 90. výročia úmrtia tejto osobnosti. Rodák z Pezinka patril v 20. rokoch minulého storočia k najsilnejším hráčom sveta. Pre TASR to uviedol spoluautor výstavy Marián Holubčík, ktorý sa venuje šachovej histórii.Výstavu slávnostne otvorili vo štvrtok. Pre návštevníkov bude prístupná do 10. novembra tohto roku. Réti bol okrem iného novátor v oblasti šachovej teórie, svetový rekordér v hreči tvorca šachových problémov. Pôsobil tiež ako publicista.priblížil Holubčík.Popularitu si Réti získal aj víťazstvom nad "neporaziteľným" svetovým šampiónom Josém R. Capablancom v roku 1924 na turnaji v New Yorku.ďalej Holubčík.Na výstave môžu návštevníci okrem textu vidieť rôzne fotografie, filmové zábery a ďalšie zaujímavosti, dokumentujúce Rétiho život a šachové úspechy. Súčasťou prezentácie je aj najznámejšia štúdia v kompozičnom šachu, prvé vydania jeho kníh či známka s jeho podobizňou.dodal Holubčík. Návštevníci si v rámci pozretia expozície môžu aj sami zahrať šach.