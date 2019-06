Š. Harabin spochybnil inauguráciu Z. Čaputovej

Štefan Harabin, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. júna (TASR) - Neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin spochybnil nadchádzajúcu inauguráciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Argumentuje tým, že Ústavný súd (ÚS) SR ešte nerozhodol o jeho sťažnosti v oblasti výsledku prezidentských volieb.pýtal sa Harabin na štvrtkovej tlačovej konferencii.Čaputová by sa podľa neho mala zodpovedne postaviť k tejto veci a bez rozhodnutia Ústavného súdu odmietnuť prezidentskú inauguráciu. Harabin tvrdí, že hlava štátu nemôže byť vymenovaná v prípade akýchkoľvek pochybností, dokazovanie musí podľa neho vykonať Ústavný súd. Harabin hovoril o potrebe zbaviť volebný proces prezidenta akýchkoľvek pochybností.Harabin vo svojom podaní označil marcové prezidentské voľby za nezákonné a neústavné, navrhuje ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich. Podľa Harabina Čaputová ako víťazka volieb prezidenta pri financovaní svojej volebnej kampane obišla zákon, a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil, a tretích strán. Harabin vo štvrtok doplnil, že výsledok volieb mohol ovplyvniť aj rozpor v počte vydaných preukazov a odovzdaných hlasov.Ústavný súd na svojom neverejnom zasadnutí pléna v stredu 12. júna rozhodoval o návrhoch na začatie konania a súvisiacich procesných návrhoch Štefana Harabina týkajúcich sa prezidentských volieb. Vzhľadom na to, že Harabin vzniesol námietku zaujatosti proti jednému z členov pléna, neúplné plénum nemohlo ďalej rozhodovať o námietkach zaujatosti a ani o ďalších návrhoch v daných veciach vrátane procesných návrhov, píše sa to v stanovisku Kancelárie Ústavného súdu.