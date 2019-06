Návrh ústavnej žaloby na Zemana podpísalo už 30 senátorov

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. júna (TASR) - Návrh žaloby na českého prezidenta Miloša Zemana za hrubé porušovanie ústavy podpísalo už členov 30 Senátu. To znamená, že sa horná komora českého predmetným návrhom môže začať zaoberať, informoval vo štvrtok server Novinky.cz.Na schválenie žaloby by bol potrebný súhlas najmenej troch pätín prítomných senátorov.uviedol vo štvrtok jej iniciátor Václav Láska z hnutia Senátor 21 združujúceho nezávislých členov Senátu.Ak by senátori nekonali, svojím mlčaním by legitimizovali kroky súčasného prezidenta, tvrdí Láska. Senát sa bude návrhom zaoberať až koncom leta, aby ho po skončení parlamentných prázdnin mohol posunúť Poslaneckej snemovni.Návrh žaloby podpísali i šéfovia štyroch najväčších klubov v Senáte vrátane opozičných stredopravých strán ODS a KDU-ČSL. Podporil ho aj prvý podpredseda Senátu Jiří Růžička z ďalšej opozičnej strany TOP 09, podľa ktorého Zeman porušuje ústavu a vykladá si ju tak, ako mu to vyhovuje.Svoje podpisy pod text ústavnej žaloby pripojili aj dvaja neúspešní kandidáti na prezidenta Marek Hilšer a Pavel Fischer.V prípade, že by bol návrh v pléne opozíciou ovládaného Senátu schválený, musela by ho odsúhlasiť aj dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa. Tam to však vzhľadom na iné rozloženie politických síl nie je pravdepodobné.V návrhu sa Zemanovi vyčíta okrem iného to, že istý čas nechal vládnuť menšinový kabinet Andreja Babiša, ktorý nemal dôveru parlamentu a v rozpore s ústavou odmietol vymenovať za ministra zahraničných vecí nominanta sociálnych demokratov Miroslava Pocheho.Senátorom sa nepáči ani to, že v roku 2013 prezident vymenoval vládu Jiřího Rusnoka bez ohľadu na aktuálne zloženie parlamentu a že sa podieľal na pokuse o zosadenie bývalého šéfa sociálnych demokratov Bohuslava Sobotku.