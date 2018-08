S. Lavrov: Krym je neoddeliteľnou súčasťou Ruskej federácie

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) - Krym je neoddeliteľnou súčasťou Ruskej federácie. V súčasnosti je úplne dovŕšený proces integrácie polostrova do celoruského politického, právneho, sociálno-ekonomického priestoru. V exkluzívnom rozhovore pre denník Pravda to povedal ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, podľa ktorého panuje na KrymeNa Kryme sa podľa Lavrova budujú kľúčové objekty regionálnej infraštruktúry.doplnil. Pripojenie Krymu k Rusku prebehlo podľa jeho slovLavrov uviedol, že obyvatelia polostrova realizovali svoje právo na sebaurčenie zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov po tom, čo v Kyjeve došlo k protiústavnému prevratu a zo strany ukrajinských ultranacionalistov začali zaznievať otvorené hrozby na adresu po rusky hovoriacich obyvateľov Krymu.Lavrov v rozhovore hovoril aj o rusko-slovenských vzťahoch. Počas minulých rokov podľa neho dosiahli štáty vysokú úroveň vzájomnej dôvery.uviedol. Lavrov si vysoko cení dobré vzťahy so šéfom slovenskej diplomacie Miroslavom Lajčákom. Poukázal na upevňujúce sa medziparlamentné styky, pričom spomenul minuloročnú návštevu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Rusku.zdôraznil Lavrov.V rozhovore tiež odmietol, že by Rusko zasahovalo do vnútornej politiky iných štátov, vrátane predvolebnej kampane v USA.alebo vyprovokovanie protiústavného prevratu na Ukrajine," povedal Lavrov.Rusko podľa jeho slov už mnoho rokov zaznamenáva neustále pokusy o zasahovanie do jeho vnútropolitických procesov.podotkol. V súvislosti s obvineniami zo zasahovania do amerických prezidentských volieb povedal, že táto protiruská kampaň má