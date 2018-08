S. Lavrov: USA chcú donútiť EÚ kupovať drahší americký plyn

Na archívnej snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. augusta (TASR) - USA chcú donútiť členské štáty EÚ, aby financovali výstavbu drahej infraštruktúry a začali od nich nakupovať drahší zemný plyn. Povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu. Reagoval tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že projekt plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka rozdeľuje Európu.povedal Lavrov.Projekt má tiež podľa nehoNord Stream 2 má prepojiť Rusko a Nemecko cez Baltské more. Dokončením Nord Streamu 2 sa zdvojnásobí ročná kapacita už existujúceho plynovodu Nord Stream, ktorým Rusko prepravuje 55 miliárd kubických metrov suroviny.