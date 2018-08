S. Lavrov: Moskva je pripravená posilniť vojenské kontakty s USA

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soči 31. augusta (TASR) - Moskva je pripravená posilniť vojenské kontakty so Spojenými štátmi, ak je na to Washington pripravený. Uviedol to v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že ruské ministerstvo obrany a rezort obrany USA udržiavajú kontakty ohľadne Sýrie:spresnil.vysvetlil Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.dodal šéf ruskej diplomacie.