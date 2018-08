Modernizovaná ŠKODA FABIA poteší aj prváčikov

Nová FABIA je ešte modernejšia a štýlovejšia

Ponúka úsporné trojvalcové motory

Výbava je bohatšia, než kedykoľvek predtým

Extra zvýhodnenie až 1 340 eur

Výbava z vyšších tried

Vďaka novému modelu ŠKODA FABIA si v prvý školský deň takmer 53 000 prvákov z viac ako 1 800 štátnych základných škôl nájde na svojej lavici sadu pestrých pasteliek spolu s rozvrhom hodín a obrázkom na vyfarbenie. Keď deti obrázok vyfarbia, môžu ho spolu s rodičmi odovzdať u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky ŠKODA. Ako odmenu dostanú veselú omaľovanku. Zároveň sa celá rodina môže zapojiť do súťaže o 5 x automobil značky ŠKODA na víkend, samozrejme aj s plnou nádržou*. Poteší však určite aj dospelých, a to nielen z radov rodičov. Prečo?Úprava dizjanu sa najviac prejavuje na prednej a zadnej časti automobilu a dodáva vozidlu moderný dynamický vzhľad, ktorý dotvárajú aj po novom tvarované hlavné a hmlové svetlomety. Výrazne prepracovaná je aj maska chladiča. Prvýkrát sú v modelovom rade FABIA použité účinné LED predné svetlomety a zadné skupinové svetlá. Nová je aj ponuka kolies z ľahkých zliatin, ktorá pre hatchback premiérovo zahŕňa aj voliteľné kolesá s priemerom 18 palcov. Vo vnútri bol upravený dizajn prístrojového panelu, zmenený vzhľad dekoračných prvkov na prístrojovej doske a nové sú aj dvojfarebné vzory poťahových látok čalúnenia sedadiel.Modernizovaný automobil ŠKODA FABIA môže poháňať jedna zo 4 pohonných jednotiek s objemom 1,0 l. Motory MPI s nepriamym vstrekovaním paliva poskytujú výkon 44 kW (60 k) alebo 55 kW (75 k). Preplňované motory TSI s priamym vstrekovaním dosahujú výkon až 70 kW (95 k), resp. 81 kW (110 k). Oba motory TSI majú po novom filtre pevných častíc.Cena modelus motorom 1.0 MPI 44 kW (60 k) s výbavousa začína na sumecena modelus motorom 1.0 MPI 55 kW (75 k) s rovnakou výbavou sa začína na sume. Oproti doterajšiemu vyhotoveniu je štandardná výbava obohatená o manuálnu klimatizáciu, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, elektrické ovládanie predných okien a vonkajších spätných zrkadiel, ktoré sú po novom vo farbe karosérie spolu s kľučkami dverí a ďalšie užitočné prvky. Napríklad vozidlá s výkonom 81 kW sú štandardne vybavené rezervným kolesom.V prostrednom stupni výbavypribudli kolesá z ľahkých zliatin, malý kožený paket, multifunkčný volant, plne grafický displej palubného počítača MAXI-Dot, ale aj výškovo nastaviteľné obe predné sedlá a ďalšia zaujímavá výbava. Modernizované automobily ŠKODA FABIA s výbavou AMBITION stoja lenNajvyššia úroveňdostala navyše tempomat, disky 16" z ľahkých zliatin, parkovacie senzory, automatickú klimatizáciu Climatronic, ako aj rádio Swing+, ktoré v sebe zahŕňa audio systém ŠKODA Surround, Bluetooth a SmartLink+ a ďalšie zaujímavé prvky. Zákazník tak zazíska ešte bohatšiu výbavu, ako tomu bolo predtým.Slovenskí motoristi si môžu vybrať aj verzius rozšírenou základnou výbavou s akciovým zvýhodnením až vo výške 1 340 eur. Hatchbacks motorom 1.0 MPI 44 kW (60 k) je tak dostupný za akciovú cenua s motorom 1.0 MPI 55 kW (75 k) za akciovú cenu. Akciová cena modelus motorom 1.0 MPI 55 kW (75 k) je vo výške. Základná výbava modelov extra je rozšírená napríklad o automatickú klimatizáciu CLIMATRONIC so senzorom vlhkosti, disky MATONE z ľahkej zliatiny, tempomat s obmedzovačom rýchlosti, parkovacie senzory vzadu, svetelný senzor EASY LIGHT ASSIST, tónované sklá SUNSET od B stĺpika a o mnohé ďalšie prvky výbavy.Vyznávačov dynamického štýlu zaujme modernizovaná, športovo ladená verzia. Cena modelu vo verzii hatchback a motorom 1,0 MPI 55 kW (75 k) sa začína na sumea vo verziis rovnakou motorizáciou na sumeje možné získať s motorom 1,0 TSI 81 kW (110 k) za príplatok 1 500 eur vo verziách hatchback, ako aj combi pri modelochs vyšším výbavovým stupňom, ako aj priči pri športovej verziiRozšírením ponuky asistenčných systémov prináša značka ŠKODA modernú techniku z vozidiel vyšších tried do segmentu malých automobilov, dostupných širokej skupine zákazníkov. Po novom je k dispozícii(Blind Spot Detection), ktorý pri jazde po viacprúdových komunikáciách upozorňuje vodiča na prítomnosť vozidiel v mŕtvom uhle alebo na rýchlo sa približujúce vozidlo zozadu.(Rear Traffic Alert) monitoruje, čo sa deje za vozidlom a varuje pred kolíziou pri cúvaní. Ďalšou novou dostupnou funkciou je(Auto Light Assist), ktorý automaticky prepína z diaľkových na stretávacie svetlá, len čo systém detekuje protiidúci automobil. Uľahčuje vodičovi jazdu v noci bez toho, aby hrozilo oslnenie ostatných účastníkov cestnej premávky.systém Swing teraz ponúka 6,5-palcový farebný dotykový displej a tiež umožňuje vodičom využívať celú škálu mobilných online služiebS navigačným systémom sa ponúka užitočná službas informáciami o dopravnej situácii v reálnom čase. Na druhej strane inovatívna technológiaumožňuje zrkadliť funkcie mobilného zariadenia na obrazovke infotainmentu, alebo využívať telemetrické dáta prostredníctvom aplikácie mobilného telefónu. Pre značku typické praktické detaily navrhnuté v duchu filozofieodlišujú aj naďalej model FABIA od ostatných malých vozidiel na trhu. Škrabka na ľad, ktorá je vždy po ruke vo veku palivovej nádrže, umožní meranie hĺbky dezénu pneumatík. ŠKODA FABIA môže byť tiež vybavená USB slotmi pre elektronické zariadenia cestujúcich na zadných sedadlách. Paket Simply Clever ponúka okrem obojstranného koberca v batožinovom priestore aj LED svietidlo. Model FABIA v modernizovanej podobe je dobre pripravený na ďalšie roky svojho úspešného životného cyklu na slovenskom trhu.modelového radu FABIA, vrátane prvkov mimoriadnej výbavy a online konfigurátora, bude zákazníkom k dispozícii už začiatkom septembra na: http://www.skoda-auto.sk/modely/fabia/fabia . Podrobnejšie informácie o modernizácii modelového radu FABIA poskytnú autorizovaní obchodní partneri značky ŠKODA na Slovensku.* Zoznam autorizovaných predajcov značky ŠKODA, ako aj podrobné podmienky súťaže nájdete na webovej stránke www.skoda-auto.sk