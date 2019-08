S. Lavrov: Rusko bude podporovať afganské sily v boji proti terorizmu

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. augusta (TASR) - Moskva bude naďalej poskytovať pomoc armáde a bezpečnostným silám Afganistanu v boji proti terorizmu. Po stredajšej schôdzke so šéfom indickej diplomacie Subrahmanjamom Džajšankarom to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.zdôraznil na tlačovej konferencii Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že v boji proti terorizmu by sa nemal uplatňovať dvojaký meter, najmä v situácii, keď sa teroristická organizácia Islamský štát (IS) snaží získať oporu v rôznych krajinách vrátane Afganistanu.uviedol Lavrov.Podľa neho majú Rusko a India podobné názory na afganskú otázku.dodal ruský minister zahraničných vecí.